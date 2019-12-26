بالصور: خالد سليم يحتفل مع زوجته وابنتيه بالعام الجديد

خالد سليم وزوجته مع ابنتيه (خاص لـ بوابة الوسط)

احتفل الفنان المصري خالد سليم بقدوم العام الجديد بشكل مختلف مع زوجته خيرية وابنتيه، والتقط الصور معهن بشكل رومانسي مع شجرة العام الجديد وارتديت زوجته ملابس الكريسماس.

ويعيش خالد حاليا حالة من التألق في العام الحالي بعد نجاح مسلسل «بلا دليل» بالإضافة إلى إحيائه عددا من الحفلات.

مسلسل «بلا دليل» من بطولة خالد سليم ودرة ونيكولا معوض وحازم سمير وإسلام جمال وجمال عبدالناصر وإنعام الجريتلي ومها نصار وديانا هشام وأحمد كرارة ومحمد شاهين وعمر الشناوي وشيرين عرفة، وهو من إخراج منال الصيفي، وتأليف إنجي علاء، وإنتاج «سينرجي» للمنتج تامر مرسي.

خالد سليم وزوجته مع ابنتيه (خاص لـ بوابة الوسط)

خالد سليم وزوجته مع ابنتيه (خاص لـ بوابة الوسط)