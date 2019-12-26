تكريم المخرج محمد مخلوف في مدينة بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 26 ديسمبر 2019, 02:21 مساء
عرض سينمائي بعنوان «ثلاثية بنغازي» للمخرج محمد مخلوف (فيسبوك)

نظمت الأحد، أمسية سينمائية لإفلام المخرج محمد مخلوف بعنوان «ثلاثية بنغازي» برعاية الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني وبالتعاون مع الجامعة الدولية للعلوم الطبية والتكتل المدني الديمقراطي.

وعرض خلال الأمسية فيلم «الأمل» وفيلم «معركة بنغازي»، وحوار مع مخلوف أجرته قناة «المحور» بعنوان «مبدعون في المنفى»، وفقا للمكتب الإعلامي للهيئة.

وأوضح رئيس الهيئة جمعة الفاخري في كلمة تحدَّث فيها عن دور ومجهودات المخرج محمد مخلوف في التأسيس لسينما ليبية حديثة، ودوره النضالي كصحفي عبر العديد من الصحف الليبية والعربية والأجنبية.

وتحدثت الدكتورة نجيبة استيته عن اهتمامات التكتل المدني الديمقراطي بالجوانب الثقافية، إلى جانب اهتمامات التكتل بالقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفي ختام الأمسية تم تكريم مخلوف من قبل هيئة الثقافة والتكتل المدني الديمقراطي.

عرض سينمائي بعنوان «ثلاثية بنغازي» للمخرج محمد مخلوف (فيسبوك)
عرض سينمائي بعنوان «ثلاثية بنغازي» للمخرج محمد مخلوف (فيسبوك)
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