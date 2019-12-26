ابنة بروس لي تقاضي مطاعم بتهمة استغلال صورته

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 26 ديسمبر 2019, 01:38 مساء
أحد مطاعم سلسلة «ريل كونغ فو» في بكين (أ ف ب)

تقاضي شركة تديرها ابنة بروس لي شبكة صينية للوجبات السريعة بتهمة استخدام صورة نجم أفلام الفنون القتالية الراحل من دون إذن.

وتتهم شركة «بروس لي إنتربرايزس» المملوكة لشانون لي شبكة «كونغ فو كايتيرينغ مانجمنت» للوجبات السريعة باستخدام صورة بروس لي على مدى 15 عاما عبر شعار لها من دون دفع حقوق الملكية الفكرية، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وردت شبكة المطاعم الصينية الخميس قائلة إن الشعار حظي بموافقة السلطات الصينية منذ فترة طويلة، وكتبت الشركة في بيان نشرته عبر خدمة «ويبو»: «مقاضاتنا بعد كل هذه السنوات تثير الريبة لدينا، ندرس بصورة فاعلة القضية ونحضر الرد عليها».

وذكر موقع «سينا.كوم» الصيني أن شانون لي طلبت من شبكة المطاعم التوقف عن استخدام صورة والدها والتوضيح على مدى 90 يوما متتاليا بعدم وجود أي علاقة للشبكة مع بروس لي، ودفع تعويض مقداره 210 ملايين يوان (30 مليون دولار)، واحتلت الشبكة موقعا على قائمة أكبر عشرة مطاعم للوجبات السريعة في الصين العام الماضي، حسب هيئة «تشاينا كويزين أسوسييشن».

وكانت شبكة المطاعم التي تتخذ مقرا لها في غوانغجو وتعرف باسم «ريل كونغ فو» أسست العام 1990، ومنذ 2004 تستخدم الشبكة في شعارها رسما تشبيهيا لرجل بشعر داكن في وضعية قتالية لرياضة الكونغ فو يذكر ببروس لي.

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