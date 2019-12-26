وفاة كاتبة أغنية مسلسل «فراندز»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 26 ديسمبر 2019, 10:51 صباحا
آلي ويليس في نيويورك (أ ف ب)

توفيت آلي ويليس، التي كتبت أغنية المسلسل التلفزيوني الشهير «فراندز» عن 72 عامًا، وفق ما أعلنت شريكتها برودانس فنتون، الأربعاء.

ونشرت فنتون صورة لويليس على «إنستغرام» وأرفقتها بعبارة «ارقدي بسلام 10 نوفمبر 1946 - 24 ديسمبر 2019»، وفقا لوكالة «فرانس برس».

ووردت على حساب ويليس في «إنستغرام» صورة لمقال عن وفاتها مرفقة بتعليق: «نشعر بالصدمة وبحزن كبير لمشاركة هذا الخبر».

وأفادت صحيفة «نيويورك تايمز» نقلا عن وكيل أعمالها بأنها توفيت، الثلاثاء، بسبب «أزمة قلبية».

وأدخلت ويليس التي كتبت «آي ويل بي ذير فور يو» وهي أغنية مسلسل «فراندز»، بالإضافة إلى أغنيات عدة لفرقة «إيرث، ويند أند فاير» قاعة مشاهير مؤلفي الأغاني في العام 2018.

وفازت بجائزة «غرامي» في العام 1985 عن عملها في الموسيقى التصويرية لـ«بيفرلي هيلز كوب»، ورشحت لنيل الجائزة نفسها عن أغنية «ذي كولور بوربل» بعد عقدين، وفقًا لموقع «ريكوردينغ».

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