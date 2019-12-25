«سيف الله» يعيد يوسف شعبان من الاعتزال

مسلسل «سيف الله» مقرر عرضه في رمضان المقبل 2020 (أرشيفية: الإنترنت)

قرر الفنان القدير يوسف شعبان العودة عن قرار اعتزال التمثيل نهائيا، الذي أعلنه منذ فترة، وذلك بعدما أجبره على ذلك قوة الدور الذي عرض عليه في مسلسل «سيف الله» بطولة عمرو يوسف.

المسلسل مأخوذ عن كتاب «عبقرية خالد» للكاتب الكبير عباس محمود العقاد، يكتب السيناريو والحوار له إسلام حافظ ويخرجه رؤوف عبدالعزيز، من إنتاج «سينرجي» للمنتج تامر مرسي.

وقال يوسف في تصريحات صحفية، إنه تعاقد رسميا على المسلسل الأيام الماضية، وذلك بعد إعجابه بالشخصية على الورق، الأمر الذي جعله يتحمس لخوض التجربة، مضيفا أن السيناريست إسلام حافظ «شاطر» وقدم ورقا مميزا.

وأكد شعبان أنه لاحظ الدقة التاريخية والاعتماد على مصادر موثوقة منذ قراءته الحلقة الأولى، مشيرا إلى أن خبرته في المسلسلات الدينية والتاريخية تجعله يستطيع الحكم على جودة تنفيذ العمل.

وأضاف الفنان المصري أن أسباب تحمسه للعودة هو العمل مع رؤوف عبدالعزيز المخرج، الذي تتميز أعماله بالعمق وتكشف عن مخرج صاحب رؤية وعلى دراية ومعرفة كبيرة بإدارة الفنان، الأمر الذي تأكد منه بعد عقد جلسات جمعته بعبدالعزيز جعلته يشعر أنه سوف يكون في يد أمينة مع مخرج مثقف.

وأكد شعبان أنه يرى هذا المسلسل بمثابة عودة قوية للدراما الدينية خلال الفترة الحالية، في ظل وجود شركة إنتاج ومنتج كبير يسعى جاهدا لتوفير كل السبل للخروج بالعمل بالشكل الذي يليق به، ولا تبخل نهائيا بأي شيء وهذا ما اتضح لي حينما شاهدت الديكورات والملابس وغيرها من الأشياء التي يتطلبها العمل .

مسلسل «سيف الله» من بطولة عمرو يوسف ويوسف شعبان وعدد كبير من النجوم سيتم الإعلان عنهم تباعا، ومن سيناريو وحوار إسلام حافظ ومن إخراج رؤوف عبدالعزيز وإنتاج «سينرجي».