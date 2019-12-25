بالصور: تامر حسني في العرض الخاص لفيلمه «الفلوس»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 ديسمبر 2019, 02:16 مساء
من العرض الخاص لفيلم «الفلوس» (تصوير: مصطفى مرتضى)

أقيم مساء الثلاثاء، عرض خاص لفيلم «الفلوس» في إحدى سينمات منطقة السادس من أكتوبر، وذلك بحضور أبطاله وتامر حسني، فضلا عن حضور مجموعة من الإعلاميين والصحفيين.

وحضر بخلاف أبطاله الفنانون أكرم حسني وهشام ماجد وزوجته وعلي ربيع وحكيم والمنتج جابي خوري وبوسي شلبي والموزع توما وأمير طعيمة وهاني مهنى وحسام حسني.

تدور أحداث الفيلم حول «سيف» نصاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية «حلا» ليساعدها على استعادة أموالها من نصاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

«الفلوس» من إخراج سعيد الماروق، سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، وقصة تامر حسني، ويشارك في بطولته مع تامر حسني كل من خالد الصاوي وزينة وعائشة بن أحمد ومحمد سلام.

من العرض الخاص لفيلم «الفلوس» (تصوير: مصطفى مرتضى)
من العرض الخاص لفيلم «الفلوس» (تصوير: مصطفى مرتضى)
من العرض الخاص لفيلم «الفلوس» (تصوير: مصطفى مرتضى)
من العرض الخاص لفيلم «الفلوس» (تصوير: مصطفى مرتضى)
من العرض الخاص لفيلم «الفلوس» (تصوير: مصطفى مرتضى)
من العرض الخاص لفيلم «الفلوس» (تصوير: مصطفى مرتضى)
من العرض الخاص لفيلم «الفلوس» (تصوير: مصطفى مرتضى)
من العرض الخاص لفيلم «الفلوس» (تصوير: مصطفى مرتضى)
من العرض الخاص لفيلم «الفلوس» (تصوير: مصطفى مرتضى)
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