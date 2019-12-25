نهى السلاموني: «الحارس» فيلم يدعو للبحث عن «الحقيقة»

في إطار مهرجان يوسف شاهين للأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة في القاهرة، عرض الفيلم القصير «الحارس» للمخرجة نهى السلاموني.

وكتب الفيلم أحد أشهر كتاب أدب الخيال العلمي والقصص البوليسية، الدكتور نبيل فاروق، صاحب سلاسل قصصية من أشهرها «ملف المستقبل» و«رجل المستحيل».

وتدور أحداث الفيلم حول شاب متشرد يقيم على باب أحد المحال فيما كان صاحب المحل يعامله بقسوة، وتتوالى أحداث الفيلم في إطار درامي تشويقي ينتهي بحدث يغير حياة هذا المتشرد.

وتقول مخرجة العمل نهى السلاموني لـ«بوابة الوسط» الأربعاء: «يريد الفيلم توصيل رسالة لنا جميعا وهي أن كثيرا من الأمور التي نشاهدها يوميا في حياتنا قد تبدو غير حقيقتها، وكل ما نحتاج إليه هو أن نرى الصورة بوضوح لنعرف حقيقة الأشياء».

وفيلم «الحارس» بطولة الفنان ماجد القلعي وإسلام صابر، الذي يدرس في المعهد العالي للفنون المسرحية، وسيناريو وحوار نبيل فاروق ومخرج منفذ عمر الهاشمي.

وافتتح المهرجان مدير التصوير المعروف، الدكتور رمسيس مرزوق، الإثنين، وتستمر دورته العاشرة حتى الخميس.

وتضم لجنة التحكيم مدير التصوير رمسيس مرزوق، والموسيقار هاني شنودة، والناقد الأميرأباظة، والمخرج محمد حمدي، والفنان أحمد سلامة.

وسيشهد الختام تكريم الفنان القدير عبدالرحمن أبوزهرة وحنان مطاوع وأحمد فلوكس وأحمد سلامة ومدير التصوير سعيد شيمي والفنان محمود حافظ والمخرج أحمد فؤاد درويش.