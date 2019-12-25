ترامب يعلق على مشاركته في «هوم ألون 2»

الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال اتصال مصور مع عسكريين أميركيين من منتجع مار آ لاغو الذي يملكه في فلوريدا في 24 ديسمبر 2019 (أ ف ب)

عبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اعتزازه بالمشاركة في أيقونة السينما العالمية حول أعياد الكريسماس، الفيلم الشهير «هوم ألون 2».

وتحدث ترامب، الثلاثاء، إلى عسكريين منتشرين وسأله أحدهم عن مشاركته في الفيلم الذي يتناول فترة عيد الميلاد، حسب «فرانس برس».

وقال الرئيس الأميركي الذي كان اشترى يومها للتو فندق «بلازا» في نيويورك، حيث صورت بعض من مشاهد الفيلم في العام 1992 «كنت أكثر شبابا بعض الشيء.. نجح الفيلم نجاحا كبيرا وهو عمل ميلادي ناجح جدا أو أنجحها على الإطلاق».

وأكد ترامب الذي كانت له مشاركة مقتضبة في الفيلم «أعتز بكوني كنت جزءا من عمل كهذا».

وفي الفيلم يسعى الطفل كيفن الذي يؤدي دوره ماكولي كالكين إلى إيجاد طريقه في الفندق الفخم، بعدما انفصل مجددا عن والديه.وهو يستوقف رجلا يرتدي معطفا طويلا وربطة عنق حمراء ليدله إلى بهو الفندق. ويرد ترامب عليه: «أكمل طريقك وانعطف إلى اليسار».

وقال الممثل الأميركي مات دايمن العام 2017 خلال مقابلة مع مجلة «هوليوود ريبورتر» إن رجل الأعمال كان يسمح بتصوير أفلام في مبانيه شرط أن يعطى دورا.

وشارك ترامب في نحو 20 فيلما من بينها «زولاندر» و«سيكس أند ذي سيتي» وقام في غالبيتها بتأدية دوره في الحياة.