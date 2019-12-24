احتفالية اليوم العالمي للغة العربية بالمسرح الشعبي بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 ديسمبر 2019, 01:22 مساء
احتفالية اليوم العالمي للغة العربية بالمسرح الشعبي بنغازي (فيسبوك)

احتفت الجمعية الليبية لأصدقاء اللغة العربية بالتعاون مع الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني بالحكومة الموقتة، باليوم العالمي للغة العربية، في حفل بالمسرح الشعبي بنغازي.

وتضمنت الاحتفالية عرضًا لمجموعة من المعاجم التاريخية والدراسات اللسانية، وقدمت ورقات عمل ومحاضرات، وألقي متدربو ورشة فن الإلقاء قصائد بالفصحى، وتم تكريم أساتذة تركوا بصمة بالفصحى عبر الإذاعة والمسرح، وقدمت فرقة الزمن الجميل عرضًا فنيًّا، وفقًا لصحيفة «العنوان» الليبية.

وتحتفي الجمعية الليبية لأصدقاء اللغة العربية في الثامن عشر من شهر ديسمبر من كل عام باليوم العالمي للغة العربية، وهو ذات اليوم الذي تم خلاله إشهار الجمعية في العام 2012.

احتفالية اليوم العالمي للغة العربية بالمسرح الشعبي بنغازي (فيسبوك)
احتفالية اليوم العالمي للغة العربية بالمسرح الشعبي بنغازي (فيسبوك)
احتفالية اليوم العالمي للغة العربية بالمسرح الشعبي بنغازي (فيسبوك)
احتفالية اليوم العالمي للغة العربية بالمسرح الشعبي بنغازي (فيسبوك)
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