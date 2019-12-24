طرح فيلم تامر حسني «الفلوس» في دور العرض الأربعاء

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 ديسمبر 2019, 11:11 صباحا
بوستر فيلم «الفلوس» للفنان تامر حسني (أرشيفية: الإنترنت)

أطلقت شركة «نيوسنشري» للإنتاج الإعلان الرسمي الثاني لفيلم «الفلوس»، بطولة الفنان المصري تامر حسني وإخراج سعيد الماروق، ومن المقرر إطلاق الفيلم في دور العرض المصرية ابتداءً من الأربعاء.

ويظهر في الإعلان الثاني للفيلم المزيد من لقطات الأكشن التي تتنوع بين مشاهد تجمع بين النجمين أحمد السقا وتامر حسني، ومطاردات السيارات، وتفاصيل جديدة في الخدع والألاعيب بين الشخصيات، وفقًا لبيان.

يدور الفيلم حول سيف، نصاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا، ليساعدها في استعادة أموالها من نصاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

«الفلوس» من إخراج سعيد الماروق، سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، وقصة تامر حسني، الذي يشاركه البطولة خالد الصاوي، زينة، عائشة بن أحمد، ومحمد سلام. وهو من إنتاج مشترك بين شركة «نيوسنشري» للإنتاج الفني وشركة «أفلام مصر العالمية» وشركة «الكوت»، وتتولى «دولار فيلم» توزيع الفيلم داخليًّا، وتقوم شركات «فرونت رو فيلمد انترتينمنت» والشركة العالمية لتوزيع الأفلام وCinescape بالتوزيع الخارجي للفيلم، بينما تتولى «MAD Solutions» مهام التسويق والترويج للفيلم.

«نيوسنشري» هي الذراع الإنتاجية لشركة «دولار فيلم للتوزيع»، التي بدأت في 1949 وأصبحت كبرى شركات التوزيع في حينها، وواحدة من الشركات القليلة المستمرة بالسوق. تهدف «نيوسنشري للإنتاج» إلى تدعيم السوق السينمائية بإنتاجات تقدم موضوعات سينمائية عالية الجودة تهم وتمتع المشاهد العربي والأجنبي.

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