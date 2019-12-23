فيلم «ستار وورز» الجديد يهيمن على شباك التذاكر

دايزي ريدلي محاطة بروبوتات من فيلم «ستار وورز» في لندن، 18 ديسمبر 2019 (أ ف ب)

هيمن الجزء الأخير من سلسلة «ستار وورز» الشهيرة على شباك التذاكر في أميركا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع مع إيرادات مقدرة بـ175.5 مليون دولار مع بدء عرضه، وفق أرقام نشرتها شركة «إكزبيتير ريليشنز» المتخصصة.

وسجل «رايز أوف سكايووكر» الذي يختتم ثلاثيات السلسلة التي انطلقت قبل 42 عامًا أفضل ثالث انطلاقة لفيلم بدأ عرضه في ديسمبر وراء الجزأين السابقين لهذه الثلاثية الأخيرة «ذي فووس أويكنز» و«ذي لاست جيداي»، بحسب ما ذكرت مجلة «فاراييتي» المتخصصة، وفق «فرانس برس».

وأتى ذلك رغم الانتقادات الكثيرة التي أحاطت الفيلم، وهو من إخراج ج. ح. أبرامز ومن بطولة آدم درايفر ومارك هامل ودايزي ريدلي وأوسكار إيزاك.

وحل ثانيًا فيلم «جومانجي: ذي نيكست ليفل» الذي حقق 26.1 مليون دولار من الجمعة إلى الأحد. والفيلم من بطولة دواين جونسون«ذي روك» وكيفن هارت وحقق حتى الآن 101.9 مليون دولار منذ بدء عرضه الأسبوع الماضي.

واحتل المرتبة الثالثة «فروزن 2» من إنتاج «ديزني» محققا 12,3 مليون دولار.

وهذا الفيلم هو الجزء الثاني لفيلم «فروزن» الذي عرض في العام 2013.

أما المرتبة الرابعة فكانت من نصيب «كاتس» وهو اقتباس من مسرحية أندرو لويد ويبر الغنائية الشهيرة حاصدًا 6.5 مليون دولار. وأخرج الفيلم توم هوبر الذي سبق ووقع «ذي كينغز سبيتش» و«ذي داينيش غيرل».

ورغم مشاركة نجوم كبار من أمثال إيان ماكيلين وجودي دنش وجينيفر هادسن وإدريس إلبا وحيمس كوردن تعرض الفيلم لانتقادات كثيرة لاذعة.

وأتى في المركز الخامس فيلم «نايفز آوت» محققا إيرادات قدرها 6.1 مليون دولار. والفيلم من إنتاج «لاينزغايت» ويدور حول لغز جريمة قتل من بطولة دانييل كريغ وجايمي لي كورتس وكريس إيفانز.

وفي ما يأتي بقية الأعمال في ترتيب أفضل عشرة أفلام:

6- «بومبشيل» مع 5.1 مليون دولار

7- «ريتشارد جويل» مع 2.6 مليون دولار

8- «كوين أند سليم» مع 1.9 مليون دولار

9- «بلاك كريسمس» مع 1.8 مليون دولار.

10- «فورد فرسس فيراري» مع 1.8 مليون دولار.