أحمد عز: العرب قادرون على تقديم أعمال جيدة

من المؤتمر الصحفي لمسرحية «علاء الدين» (خاص لـ بوابة الوسط)

أكد الفنان المصري أحمد عز أن الفن والفنانين المصريين والعرب قادرون على تقديم أعمال لا تقل في جودتها ومستواها عن ما يقدم في الخارج، بل وتتفوق عليها أيضًا.

وشدد: «نحن كفنانين وصناعة لسنا أقل مما يقدم في الخارج، وعلاء الدين ليست مسرحية أحمد عز هي مسرحية كل صناعها».

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته أسرة مسرحية «علاء الدين» مساء الأحد في الرياض: «نشكر كل الحضور، والاستقبال والحفاوة. هذه ليست جديدة على أهل السعودية، وأعدكم وزملائي بتقديم شيء مختلف لم يقدم على مسرح عربي ولأول مرة بالرياض».

وأشار قائلاً: «عندما عرض علي المشروع كنت أبعد ما يكون عن التفكير في تنفيذ المسرح، وذهبت لمشاهدة العرض في لندن وكان طموحي أن نقدمه أفضل من الأجانب، ومجدي الهواري وعدني بأن يحقق ذلك وبالفعل ستشاهدون ذلك، وإذا نجح هذا العرض سيكون بسبب جهد مجدي الهواري وباقي زملائي، وبالنسبة للغناء لست مطربًا ولكن الكلمات جيدة وألحان مصطفى الحلواني متميزة، وما لا يعرفه أحد هو أنني أحب الغناء وفي بداياتي كنت سأغني وتدربت بالفعل في الكونسورفتوار وقدمت حفلتين في الأوبرا».

وأبدى عز سعادته وأسرة مسرحية «علاء الدين» على التواجد ضمن فعاليات موسم الرياض.

وكشف الفنان المصري عن اتفاقه منذ البداية مع «كايرو شو» المنتجة لـ«علاء الدين» على تقديم عرض بمستوي عالمي، قائلاً: «لم أقدم مسرحًا من قبل وكان الاتفاق أننا سنقدم مسرحية تواكب العروض العالمية التي تتنافس حاليًا في موسم الرياض، وبالفعل اشتغلنا على علاء الدين وقمنا بأكثر من ثلاثين بروفة حتى نصل بالعرض للمستوى الذي نتمنى أن يعجب الناس».

واختتم عز حديثه: «أتمنى من الله أن تستمر هذه المسرحية. عدت أعوام لأنني بعد أن تأقلمت مع المسرح أحببت الأمر، وأن أكون سفيرًا للفن المصري في كل الدول العربية».

من المؤتمر الصحفي لمسرحية «علاء الدين» (خاص لـ بوابة الوسط)