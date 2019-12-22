تعيين سويسري مديرا عاما لأوبرا منطقة ران الفرنسية

حفل موسيقي في دار الأوبرا الوطنية لمنطقة ران في مدينة ستراسبورغ شرق فرنسا، 29 أبريل 2017 (أ ف ب)

عُين آلان بيرو، وهو المدير الحالي للإدارة الفنية وكاتب مسرحي في مهرجان «إيكس إن بروفانس» في جنوب فرنسا، مديرًا عامًّا للأوبرا الوطنية في منطقة ران في شرق فرنسا، بحسب ما أعلن آلان السبت.

وسيتولى بيرو مهامه في يناير خلفًا للألمانية إيفا كلينيتز التي توفيت في مايو عن 47 عامًا، وبرتران روسي الذي تولى هذه المهام في مرحلة انتقالية وعُين مديرًا لدار الأوبرا في مدينة نيس جنوب شرق فرنسا، وفق «فرانس برس».

آلان بيرو المولود سنة 1971 في مدينة جنيف السويسرية «سيتولى سريعًا التحضير والبرمجة لموسم 2021-2022»، بحسب ما أعلنت دار الأوبرا في منطقة ران في بيان.

وأشارت الدار إلى أن اختيار بيرو حصل «بالإجماع» بين مدن ستراسبورغ ومولوز وكولمار، ومن وزارة الثقافة الفرنسية.

وبعدما كان صحفيًّا ومحاضرًا موسيقيًّا، بدأ آلان بيرو مسيرته ككاتب مسرحي سنة 2001 في مسرح «غران تياتر» في جنيف حتى سنة 2009، متوليًا في الموازاة إدارة دار «أوبرا دو بوش» المستقلة في جنيف.