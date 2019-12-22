أونيس يتفقد المعرض الوطني للكتاب قبل افتتاحه

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 ديسمبر 2019, 03:28 مساء
أونيس يتفقد المعرض الوطني للكتاب قبل افتتاحه (فيسبوك)

تفقد رئيس الهيئة العامة للثقافة حسن أونيس، السبت، آخر الاستعدادات والتجهيزات للمعرض الوطني للكتاب، بحضور رئيس اتحاد الناشرين علي عوين، ورئيس مكتب الهيئة مصراتة أنور التير، بأرض المعارض بمصراتة.

ومن المقرر افتتاح المعرض الثلاثاء، ويستمر حتى يوم 3 يناير المقبل، ويضم كافة إصدارات الهيئة، بمشاركة مجموعة من دور النشر الوطنية والمؤسسات العامة، بالإضافة إلى عدد من المكتبات الخاصة، وفقًا للمكتب الإعلامي للهيئة.

ويتضمن البرنامج الثقافي للمعرض عديد الفعاليات، إضافة لعدد من الأمسيات الشعرية وتوقيعات كتب، وندوات ثقافية.

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