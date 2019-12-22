«كلوز» يحقق رقما قياسيا بـ 30 مليون مشاهدة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 ديسمبر 2019, 03:00 مساء
«كلوز» يحقق رقما قياسيا بـ 30 مليون مشاهدة (أرشيفية:انترنت)

كشفت بيانات من شركة «نتفليكس» لخدمات البث عبر الإنترنت أن فيلم الرسوم المتحركة «كلوز» حقق 30 مليون مشاهدة على مستوى العالم في الشهر الأول لعرضه ليصبح ضمن الأعمال الأصلية الأكثر مشاهدة التي أنتجتها الشركة.

يدور الفيلم حول قصة نشأة شخصية سانتا كلوز، وهو أول فيلم رسوم متحركة أصلي تنتجه «نتفليكس»، ويأتي ضمن جهود تكوين مكتبة للأفلام العائلية في إطار منافستها مع خدمات بث جديدة منها «والت ديزني»، وفقًا لوكالة «رويترز».

وقالت «نتفليكس» إن فيلم «كلوز» حقق معدل مشاهدة متكررة مرتفعًا، مضيفة أن هذا المعدل غير مشمول في عدد مرات المشاهدة البالغ نحو ثلاثين مليونًا، ويعكس العدد مرات المشاهدة في أول 28 يومًا لعرض الفيلم منذ طرحه لأول مرة في 15 نوفمبر.

ويروي الفيلم، الذي استخدم الرسوم المتحركة المصممة يدويًّا على نحو أساسي، قصة ساعي بريد أناني وصانع دمى منعزل تنشأ بينهما علاقة صداقة غير متوقعة، وكاتب ومخرج الفيلم هو فنان الرسوم المتحركة الإسباني سيرخيو بابلوس وقام بالأداء الصوتي جيه.كيه سيمونس وجيسون شوارتزمان.

وقالت مليسا كوب نائبة رئيس «نتفليكس» لأفلام الرسوم المتحركة الأصلية، إن الشركة تعتزم بث عدة أفلام رسوم متحركة للأطفال والأسرة في العام المقبل ومنها «ذا ويلوبيز» المقتبس من كتاب للأطفال والفيلم الموسيقي «أوفر ذا مون».

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