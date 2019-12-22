سنغافورة تحذف مشهد قبلة بين قاصرتين من «ستار وورز»

شخصيات من «ستار وورز» خلال العرض الأول للفيلم الجديد في لندن، 18 ديسمبر 2019 (أ ف ب)

حُذف مشهد يصور قبلة بين قاصرتين في الجزء الأخير من سلسلة «ستار وورز» الذي بدأ عرضه في سنغافورة، بحسب ما أوردت وسائل إعلام محلية.

وبدأ عرض فيلم «ذي رايز أوف سكاي ووكر» الذي اختتم سلسلة أفلام «ستار وورز» التسعة في البلد الآسيوي، الخميس، وفق «فرانس برس».

ويضم الفيلم مشهدًا يصور قاصرتين تتبادلان قبلة، إلا أن هذا المشهد حذف في النسخة المعروضة في سنغافورة، وفق «ياهو لايف ستايل».

وأفاد الموقع الإخباري، الجمعة، بأن الفتاتين تظهران وهما تتعانقان من دون تبادل القبل.

وأوضح ناطق باسم هيئة مراقبة المواد في سنغافورة لموقع «ياهو» وغيره من المواقع الإخبارية المحلية، أنه تم حذف مشهد قصير لكنه لم يحدد أي واحد منها.

ولم ترد الهيئة على اتصالات «فرانس برس» للتعقيب على الموضوع.

وشهدت سنغافورة زيادة في الدعم العلني لحقوق المثليين في السنوات الأخيرة، إلا أن المواقف الرسمية تجاه المثلية الجنسية غالبًا ما تكون متحفظة للغاية في سنغافورة.