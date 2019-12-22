إدانة فنان تشكيلي أميركي بتهمة «تقليد» صورة

جيف كونز في هونغ كونغ 27 مارس 2018 (أ ف ب)

دانت محكمة استئناف في فرنسا الفنان التشيكلي الأميركي جيف كونز بتهمة تقليد صورة التقطها الفرنسي جان-فرنسوا-بوريه، في منحوتته «نايكد» التي تمثل طفلين عاريين.

وفي حكم اطلعت عليه وكالة «فرانس برس»، ثبتت محكة باريس الاستئنافية حكمًا صادرًا في 2017 يدين شركة «جيف كونز إل إل سي» ومتحف «بومبيدو» الباريسي، ينص على أن يدفعا معًا عطلاً وضررًا بقيمة 20 ألف يورو إلى ورثة المصور تعويضا عن الضرر الحاصل.

وينبغي على جيف كونز أن يدفع مبلغًا إضافيًّا قدره أربعة آلاف يورو إلى عائلة المصور لأنه أدرج عمله موضع الخلاف على موقعه الإلكتروني. لكن الفنان الأميركي وهو من الأشهر في العالم، لم يدن بصفة شخصية.

وأنجزت منحوتة «نايكد» العام 1988 وكان يفترض أن تعرض خلال معرض استعادي كبير مكرس لجيف كونز في مركز بومبيدو للفن المعاصر في باريس من نوفمبر 2014 حتى نهاية أبريل 2015.

لكن المنحوتة لم تعرض في نهاية المطاف بسبب أضرار تعرضت لها خلال النقل، بحسب ما جاء في الرواية الرسمية. إلا أنها أُدرجت في الوثائق الترويجية للمعرض ووردت في الكثير من التحقيقات الصحفية.

والمنحوتة مصنوعة من الخزف ويزيد ارتفاعها على المتر بقليل وتمثل طفلين عاريين، هما صبي يقدم لطفلة باقة من الورد مع ديكور يتضمن قلبًا زهرياًّ وزهورًا. وبيعت نسخة عن «نايكد» بثمانية ملايين دولار في العام 2008.

وسبق لجيف كونز أن أُدين العام 2018 بتهمة نسخ الخنزير المميز لماركة «ناف ناف» الفرنسية للملابس الجاهزة في عمل آخر. وأُدين أيضًا بـ«السرقة الفنية» في الولايات المتحدة. إلا أن الفنان يدرج ذلك في إطار «الاستحواذ الفني».