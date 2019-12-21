الصورة.. أفكار تتحدى الفرضيات

كيف ننظر إلى الصورة.. بإحالاتها الزمنية والمكانية، أم بمجموع التأويلات التي تختزلها متجاوزة الترجمة الحرفية للواقع إلى توصيف لأحداث محتملة؟ بمعنى خوض معركة التعبير المرحل، التماسا لديمومة زمنية أطول.

قد تكون الإجابة هي فرزالمتلقي لكل مدلولات العناصر وتحليلها، ولكي يحدث ذلك، لا بد لإدراك مسبق أن يتم، فنحن ننظر إلى حياة معاشة وعشناها تنسلخ عنا بكامل تفاصيلها، ونلجأ إلى الرسم والفوتوغراف توثيقا لتلك الذكريات المتفلتة.

في كتابه «الصورة.. المكونات والتأويل» يحاول غوتبي إيصال معاني هذه الأبعاد المجال المحرر للصورة من سلسلة الفرضيات الحاسمة، أو ما يعتقد أنها كذلك، واصلا بين النقطة التي انتهت إليها جداريات إنسان الكهوف وبين فضاء الفوتوغراف الحديث، وهي رحلة توثيق لن تنتهي إلا بانتهاء الحياة البشرية ذاتها.

والصورة في عمقها لا تجسد الواقع فقط، بل تسعى إلى محاكمته أو تسقط آراءها عليه كيفما كانت، وتقدم نماذجها حسب قدرتها على الانتقاء، هنا تواجه الصورة إحدى عقباتها، بإبراز الهدف وتجنب تسرب بعض العناصر المشوشة والمخلة بتوازن جوهر الفكرة، في مقابل ألا تحول الانتقاء إلى رهاب أو فوبيا، تلغي بعضا من عفوية الصورة وروحها، وهو ما لم يشر إليه المؤلف، وينتج لنا استدراكا يلمح إليه كتاب «حياة الصورة وموتها» لريجيس دوبري، واضعا في استشهاداته الأبعاد الأنثروبولوجية للعمل، التي ستحرر الصورة من التقويض الفيزيائي لها وتحويله إلى جزء مساهم في بنائها الفني ولا يشوهه.

ولكن إلى أي مدى تبدو الصورة فضاء مستقلا؟ بالرجوع إلى غوتبي الذي يتوقف محللا لمسألة الثقافة والأيديولوجيا كقواعد حاكمة للصورة ومتسربة كنسق مضمر، وإذا ما تحدثنا عن جرأة التعبير في محاولة لكسر تلك القواعد، يمكن القول إنه (بعد مرور أكثر من عشرة عقود على موت بيكاسو، وماليفيتش، فإن كل ما ينزاح عما يسمى اللوحة الواقعية يندرج ضمن جرأة الديكورات الداخلية للبرجوازية الصغيرة والمتوسطة) ص58.

لتوضيح ذلك يعرض المؤلف فيما يشبه مقارنة بين ما أنجز في العصور السابقة لشعوب الهند والصين والغرب الأوروبي في عهوده القروسطية، ومدى تأثير الأعراف الاجتماعية وأوضاعها السياسية والخلفية الدينية، على صور وجداريات تلك المرحلة.

لافتا إلى أن الرسم ربما استطاع عبر تمرده الطويل تجاوز تلك القوالب، إذ منحت ثورة التشكيل الفرصة لتذويب أطر الأيديولوجا وراهنية الثقافة إلى ملامح تجريدية أوسع، وفي مقابل بقاء الفوتوغراف إلى حد ما مقيدا بضرورات الموضوع المعالج، فإن المتلقي كمنطقة وسط بين الاتجاهين، ينبغي أخذ اطمئنانه للفكرة بعين الاعتبار، نجد ذلك كمثال في بورتريه ستالين لبيكاسو، وكيف كان ستالين متصورا في ذهن الجمهور واستغرابه من الاختلاف الحاصل في البورتريه بالمقارنة، هذه المعادلة يكمن تعقيدها في (التشابه المزعوم بين العمل ونموذجه الواقعي) ص94.

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إن ما يحدث هو عملية إزاحة للمضمر النسقي، الذي أشرنا إليه، والذي تناوله الناقد عبدالله الغدامي في كتابه (النقد الثقافي)، محللا للأنساق المختفية في نصوص الحداثة، وهو ما تخفيه الصورة في كل مرة تواجه فيه المتلقي، فالاتهام مشمول بينها والقارئ، غير أن غوتبي حمله ضمنيا للأخير.

في محطة أخرى يتجه الكاتب إلى شرح العلاقة بين المقالة والرسم الصحفي، وكيف يمكن للصورة إرسال ذات المضامين التي يتناولها المقال، غير أن اللافت في الموضوع المتناول فنيا انحيازه إلى الكاريكاتير، عدا أن المقالة الشارحة لموقف سياسي أو اقتصادي، أو اجتماعي يمكن للرسم أن يعبر عنها بمضمون مرتبط بخلفية المعرفة المسبقة بين الفنان وجمهوره، وفهمهما معا لطبيعة المناخ المنتج لهذه الصيغة الكاريكاتيرية، فنحن نتحدث عن نمط ثقافي معين أو تقليد ينبغي أن يكون موجودا، ليصبح طرح الرأي السياسي مثلا في هذا الرسم أو ذاك مقبولا جماهيريا ونخبويا، بل مطلوبا أيضا.

يعرض الكاتب شرحا لهذا، رسما ساخرا للرسام الفرنسي لوران فابر بجريدة اللوموند، يظهر فيه الرئيس الفرنسي جيسكار في زيارة له إلى المكسيك، يراقبه جاك شيراك زعيم حزب التجمع من أجل الجمهورية آنذاك، مرتديا زي الثوريين المكسيك، ويخفي وراءه قنبلة يدوية، مع العلم أن الصحف المكسيكية تناولت الزيارة كاريكاتيريا واستوعبها القارئ المكسيكي بسهولة، بينما لم يحدث ذلك مع الفرنسيين إلا بكاريكاتير فرنسي، يقول مضمونه إن جاك شيراك ألقى خطابا يرى فيه المحللون غير ذي أهمية أثناء زيارة الرئيس الفرنسي للمكسيك.

ومن جهة أخرى تبدو الصورة إضافة لحقلها الثقافي، معنية أيضا بتنظم فضائها السردي، بعيدا عن تدخلات الكتابة (التعليق)، أي كيف تصبح الصورة مكتفية بذاتها فنيا ولا تسمح بتعويض هذا النقص خطا؟ وهو ما يقتضي دائما مراكمة عناصر الاستعارة (واستعمال مصادرها الخاصة، وأن تقترح عناصر متنوعة موجودة خارج المجال إن أمكن ذلك) ص110.

بذلك يمكن للصورة كما يشير المؤلف إلى تعزيز وجودها في موازاة السرد، بل يمكنها أن تضيف احتمالاتها الخاصة كمادة خصبة للاقتباس كتابيا بعدما كانت في الماضي عالة على التعبير النصي.

بورتريه ستالين لبيكاسو (بوابة الوسط)