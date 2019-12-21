ديزني تنهي خلافا مع ورثة مايكل جاكسون

المغني الراحل مايكل جاكسون في صورة تعود إلى 3 يونيو 2005 في كاليفورنيا (أ ف ب)

اتفقت استوديوهات «ديزني» وورثة مايكل جاكسون بشأن خلاف حول فيلم وثائقي عن ملك البوب «مثير للاشمئزاز» حسب وصف أقارب المغني الراحل.

وعرض وثائقي «ذي لاست دايز أوف مايكل جاكسون» في العام 2018 على قناة «إيه بي سي» التابعة لديزني، ويتهم ورثة المغني الشركة باستخدامها أغنيات وفيديو كليبات ومقاطع من حفلاته الموسيقية دون إذن.

وقال هوارد فايتسمان محامي ورثة المغني الراحل الخميس، «حلت القضية بشكل ودي» دون مزيد من التفاصيل، وفق «فرانس برس».

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وادعى محامو الورثة في شكواهم أن «ديزني» تجاهلت قانون حقوق النشر والتوزيع في الوقت الذي كانت تلاحق فيه بدقة أي شخص ينتهك حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها.

وقالت «ديزني» إن الفيلم الوثائقي الذي استعرض حياة مايكل جاكسون استخدم نسبة من المحتويات يسمح بها القانون. وتوفي مايكل جاكسون في 25 يونيو 2009 في لوس أنجليس.