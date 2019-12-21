في مثل هذا اليوم رحل اللاعب الهلالي القدير

أمحمد فرج الرقيق "ديمس الكبير "

في مثل هذا اليوم منذ 7 سنوات رحل عنا لاعب خط الوسط المتميز، أمحمد فرج الرقيق، الذي أطلق عليه علي مرسال حارس مرمى فريقه لقب «ديمس» ولما انضم أخوه الأصغر للفريق نفسه أصبح اسمه «ديمس الصغير» وأصبح أمحمد «ديمس الكبير» الذي يعد من أمهر لاعبي خط الوسط من اللاعبين الأوائل في تاريخ كرة القدم الليبية. فقد أسهم كثيرًا في انتشار لعبة كرة القدم بشكل واسع في ليبيا، وعلى الصعيدين العربي والدولي.

وُلد في بنغازي سنة 1940 وتحصل على الشهادة الثانوية، ومارس مبكرًا مع أقرانه في مدينة درنة لعب الكرة مع فرق المدن المجاورة. ولما انتقل إلى بنغازي سرعان ما ضمه علي الشعالية رئيس فريق نادي «الهلال»، وأصبح مع اللاعب عمران العرفي أفضل لاعبي وسط في فرق بنغازي، كانت له تجربة قصيرة في صفوف نادي «المدينة» بطرابلس ولكن سرعان ما عاد إلى صفوف فريق «الهلال».

تدرب في البداية على يدي المدرب أتعولة شتوان، لاعب فريق «النجمة»، ثم «الأهلي». دربه أيضًا المدرب الجزائري إبراهيم السعيد، والمدرب الإيطالي جوزيبي كييزا، وكذلك لاعب فريقه محجوب بوكر.

شارك في مباريات ومعسكرات محلية ودولية؛ في العراق والجزائر ولبنان والاتحاد السوفياتي سابقًا واليونان وإيطاليا، ومن أهمها ملعب ويمبلي الإنجليزي الشهير.

لم يطل مرضه حتي انتقل إلى رحمة الله يوم 21/12/2012 ووُسِّد ثرى مقبرة الهواري في اليوم نفسه.

ابراهيم المصري وديمس الكبير

ديمس الكبير ومحمد على بوخيط وكأس على كورنيش بنغازي

من اليمين الشعالي الخراز ، ديمس الكبير، ارحيمه اشتيوي واللاعب على الشعالية والواقف المطرب على الشعالية

افتتاح صالة في نادي الهلال من اليمين فرج اسكيليلومحمد بوغرارةو ديمس الكبي وامحمد الفيتوري و مصطفى خالد العماكي والطاهر العقبي و فرج الخرم

من اليسارديمس الكبير وناجي المعداني وبن صويد والماقني وخلفهم ديمس الصغير وفرج السراري وابراهيم كلفة

محمد الماقني ومحمد العالم و ديمس الكبير وأسعد مخلوف وبن هلوم

ديمس الكبير خلف نيازي وأمحمد الفيتوري

ديمس الكبير يقدم فريقه للمحافظ

تكريم ديمس الكبير من مدرب النصر

من اليسار ميلود عريبي، ديمس الكبير، عبدالله الضراط، المدرب ميتكالو، وعثمان الوزري خلف ديمس وعبد الله حسن الحمري.

السنوسي الفرزاني مابين الشعاليه وديمس

احتفال الجالية الليبية بكاس الهلال

فريق الهلال

الاستاذ محمد حمي رئيس نادي الهلال يلقى كلمة في مناسبة ما.

فريق الهلال في سنوات تألق ديمس الكبير

في مباراة لتكريم نجوم الأهلي

من صور فريق الهلال القديمة