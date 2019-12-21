وفاة الممثلة الفرنسية كلودين أوجيه

صورة تعود إلى 19 فبراير 1965 تظهر الممثل شون كونري والممثلة كلودين أوجيه في باريس (أ ف ب)

أعلنت وكالة «تايم آرت»، الخميس، وفاة الممثلة الفرنسية كلودين أوجيه، التي اشتهرت خصوصا بدورها في فيلم «ثاندربال» من سلسلة جيمس بوند إلى جانب شون كونري العام 1965، عن عمر 78 عاما في باريس.

ولدت أوجيه في أبريل 1941 في باريس، وبدأت حياتها المهنية كعارضة أزياء، ومثلت فرنسا في مسابقة ملكة جمال العالم في العام 1958، حسب «فرانس برس».

وفي الوقت نفسه، كانت تدرس التمثيل وشاركت في أدوار سينمائية صغيرة إلى أن اكتسبت سمعة كممثلة في فرنسا، ومن أبرز أفلامها «ذي أيرن ماسك» في العام 1962.

إلا أن فيلم «ثاندربال» أوصلها إلى العالمية، إذ كانت أول فرنسية تؤدي دور «فتاة بوند» في سلسلة أفلام «جيمس بوند» الشهيرة.

وأدت شخصية «دومينو» في الفيلم الرابع من السلسلة الذي صور في جزر البهاماس، مما أسهم في إعطائها فرصة لتظهر بملابس السباحة.

وبعد الستينات، واصلت أوجيه مسيرتها الفنية وشاركت في أعمال سينمائية وتلفزيونية عدة.