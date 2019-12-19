هشام عباس يطرح فيديو كليب «الفترة اللي فاتت»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 ديسمبر 2019, 05:32 مساء
مشهد من فيديو كليب هشام عباس «الفترة اللي فاتت» (خاص لـ بوابة الوسط)

طرح الفنان المصري هشام عباس فيديو كليب أغنيته الجديدة «الفترة اللي فاتت» عبر قناة الشركة المنتجة على «يوتيوب».

الأغنية من كلمات شادي نور وألحان بلال سرور وتوزيع هاني ربيع، ومن إخراج حازم كتانة، وهي إحدى أغنيات ألبوم هشام عباس «عامل ضجة» الذي تم طرحه الشهر الماضي.

وتم الإعداد والتحضير للكليب لمدة شهرين، حيث تم الاتفاق مع المخرج حازم كتانة على اختيار الفكرة التي تدور حول نجم مشهور في مجال الغناء، ومحاط دائمًا بمعجبيه، وهذا الأمر يسبب له مشاكل وخلافات مع الفتاة التي يرتبط بها، وذلك لشعورها بأنه لا يهتم بها، لانشغاله عنها بجمهوره ومعجبيه وعمله دائمًا.

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