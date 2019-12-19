«الليلة الكبيرة» يقدم حفلتين بـ«نيابوليس الدولي» في تونس

مشهد من عرض العرائس «الليلة الكبيرة» (خاص لـ بوابة الوسط)

يشاهد الجمهور التونسي عرض العرائس الشهير «الليلة الكبيرة» الخميس، على مسرح دار الثقافة بمدينة نابل بتونس، في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا، وذلك ضمن مشاركة العرض بمهرجان «نيابوليس الدولي لمسرح الطفل» في دورته الـ34.

عرض «الليلة الكبيرة» هو العرض الأكثر جماهيرية وشعبية في تاريخ مسرح العرائس، ويشكل جزءا من وجدان الشعب المصري، وأصبح جزءا من التراث الفني المصري الأصيل، ويعد أحد أهم إبداعات الفنان الكبير الراحل ناجي شاكر، وهو بانوراما للمولد الشعبي تعرض بطريقة مميزة ومبتكرة، ويعتبر العمل الأهم الذي جمع الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين والموسيقار الكبير الراحل سيد مكاوي، بالإضافة إلى بصمة المخرج الكبير الراحل صلاح السقا.

«الليلة الكبيرة» بطولة نجوم مسرح العرائس تأليف صلاح جاهين، موسيقى سيد مكاوي، ديكور مصطفى كامل، عرائس ناجي شاكر، ومن إخراج صلاح السقا.