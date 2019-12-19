جاين فوندا: حاولت تبديل موقف ترامب من المناخ

جاين فوندا في «ناشونال برس كلوب» بالعاصمة الأميركية واشنطن، 17 ديسمبر 2019 (أ ف ب)

كشفت الممثلة الأميركية جاين فوندا أنها حاولت من دون جدوى تنظيم لقاء مع دونالد ترامب وعدة ناشطات «جميلات ولامعات» في مجال البيئة من بينهن باميلا أندرسون أملا بإقناعه بالتحرك لمواجهة الاحترار المناخي.

واقترحت الفكرة على ابنة الرئيس إيفانكا ترامب وصهره جاريد كوشنر لكنها لم تتلق جوابا وقررت تغير تكتيكها وانتقلت للإقامة في واشنطن لوضع نفسها في خدمة قضية التغير المناخي، وفق «فرانس برس».

وقالت جاين فوندا خلال مأدبة غداء في «ناشونال برس كلوب» في العاصمة الأميركية «أعرف رجالا من نوع ترامب لكن ليس بهذا السوء، لكني أعرف ميولهم»، موضحة أنها وضعت خطتها بعد انتخاب ترامب رئيسا للولايات المتحدة في نوفمبر 2016.

وأوضحت «قلت لنفسي إني سأستعين بثلاث أو أربع من الناشطات في مجال المناخ من بين الأجمل والألمع والأكثر إثارة من بينهن باميلا أندرسون وبعض العلماء وسأخذ موعدا لنذهب إلى البيت الأبيض لنركع أمام ترامب» ما أثار ضحكات الحضور.

وأضافت «كنا لنقول له: السيد الرئيس ترامب يمكنك أن تكون بطل هذا العالم يمكنك أن تصبح الإنسان الأهم والأفضل والأمثل والأروع.. شرط أن تحمي الكوكب».

وأكدت الممثلة أنها اتصلت بجاريد كوشنر الذي أحالها على زوجته المدافعة عن البيئة في العائلة. ويبدو أن الفكرة امتعت إيفانكا ترامب إلا أن ابنة الرئيس ومستشارته لم تعقب على الأمر.

إلا أن جاين فوندا التي تحتفل السبت بعيد ميلادها الثاني والثمانين لا تكن أي عداء للرئيس، مشددة على أنه يستحق الشفقة وليس الحقد.

وأضافت «يمكننا أن نكره تصرفه! لكن ينبغي أن ندرك أن هذا التصرف هو لغة شخص مصدوم ولا يمكن كره أشخاص يعانون من صدمة».

وبعد فشلها بالوصول إلى البيت الأبيض اختارت جاين فوندا التركيز على وسائل الإعلام للفت الانتباه إلى وضع المناخ. وهي تتعرض بانتظام منذ أكتوبر للتوقيف من قبل الشرطة أيام الجمعة، أمام الكونغرس خلال تظاهرات سلمية.