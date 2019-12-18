«اليونيسكو» تحتفل باليوم العالمي للغة العربية

«اليونيسكو» تحتفل باليوم العالمي للغة العربية (أرشيفية:انترنت)

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة، «اليونيسكو»، احتفالها اليوم 18 ديسمبر باليوم العالمي للغة العربية ضمن فعاليات خاصة.

وأشارت المنظمة في موقعها الرسمي إلى أنها تستضيف ثلاث طاولات مستديرة مخصصة لهذا الموضوع، تحت عنوان «اللغة العربية والذكاء الصناعي»، وستتضمن الاحتفالات أيضًا حفلا موسيقيا سيقام في مقرها بالعاصمة الفرنسية باريس.

وتنظم اليونيسكو الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية هذا العام، بالتعاون مع الوفد الدائم للمملكة العربية السعودية لديها، وبالشراكة مع مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية، وسيشارك في هذه الاحتفالات خبراء وأكاديميون وفنانون وممثلون عن مؤسسات متخصصة لمناقشة العديد من الموضوعات، منها «تأثير الذكاء الصناعي في صون اللغة العربية وتعزيزها»، و«حوسبة اللغة العربية ورهان المستقبل المعرفي»، وإطلاق التقرير الإقليمي بعنوان «اللغة العربية بوصفها بوابة لاكتساب المعارف ونقلها».

ويحتفل العالم كل عام في الـ18 من ديسمبر باليوم العالمي للغة العربية، كون هذا التاريخ يصادف موعد إصدار قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة العام 1973، المتضمن إدخال اللغة العربية قائمة اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة.

يولي العالم اليوم اهتماما واضحا باللغة العربية كونها من أقدم اللغات السامية، وإحدى أكثر اللغات انتشارًا، ويتحدث بها أكثر من 420 مليون شخص، معظهم في بلدان الوطن العربي والمناطق المجاورة لهذه البلدان.