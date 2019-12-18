فيلم عن المسيح يضع «نتفليكس» أمام موجة غضب

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 ديسمبر 2019, 11:46 صباحا
فيلم عن المسيح يضع «نتفليكس» أمام موجة غضب (أرشيفية:انترنت)

أثار فيلم عن المسيح، أطلقته شبكة «نتفليكس» مطلع ديسمبر الجاري، موجة غضب واسعة، الأمر الذي كبدها خسائر فادحة وأفقدها آلاف المشتركين لخدمتها.

وبدأت «نتفليكس» عرض فيلم «الإغواء الأول للمسيح» في 3 ديسمبر الجاري، حيث صور المسيح ووالدته بطريقة اعتبرها كثيرون «غير مناسبة»، ووقع نحو مليوني شخص حول العالم عريضة تطالب نتفليكس بوقف عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 46 دقيقة، ودعوا الشبكة إلى سحبه من العرض وعدم المساس بالمقدسات الدينية، وفقا لموقع «سكاي نيوز».

وأنتج الفيلم القائمون على قناة «بورتا دوس فوندوس» البرازيلية على «يوتيوب»، وهي قناة للكوميديا أسسها خمسة فنانين العام 2012 ويتابعها أكثر من 16 مليون مشترك، واشتعل موقع «تويتر» بالتغريدات التي رفضت المساس بالمعتقدات الدينية، ومن أبرزها تغريدة لابن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، قال فيها: «نحن نحترم حرية التعبير، لكن هل يستحق هذا مهاجمة معتقد نحو 86% من الشعب؟»، وقال مؤسسو «بورتا دوس فوندوس»، إنهم يثمنون الحرية الفنية والكوميديا الساخرة من مختلف المواضيع.

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