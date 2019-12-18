اكتشاف مقبرتين أثريتين عمرهما 3500 عام في اليونان

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 ديسمبر 2019, 11:14 صباحا
اكتشاف مقبرتين أثريتين عمرهما 3500 عام في اليونان (أرشيفية:انترنت)

اكتشف علماء آثار أميركيون مقبرتين أثريتين ملكيتين في اليونان يرجع تاريخهما لأكثر من 3500 عام للعصر المينوسي بمنطقة بيلوبونيس جنوب البلاد.

وذكر بيان وزاري أن سقفي المقبرتين على شكل قباب قرب قصر بيلوس، الذي ينتمي إلى العصر البرونزي، وكانا قد انهارا خلال عصور قديمة، مما ملأ المقبرتين بكثير من الحطام والتراب مما منع لصوص القبور من الدخول ونهبهما، وفقا لموقع «سكاي نيوز».

رغم ذلك فتحت المقبرتان أكثر من مرة خلال فترة استخدامهما على مدى عدة أجيال، على خلاف مقبرة المينوسيين التي عثر عليها في الجوار العام 2015، والتي خرجت منها كنوز من الذهب والفضة والمصوغات والدروع البرونزية التي كانت قد دفنت مع رجل يفترض أنه كان أحد الحكام الأوائل لبيلوس.

وشملت المقتنيات، التي تم استخراجها من المقبرتين، خاتما ذهبيا وتميمة ذهبية لإلهة مصرية قديمة تبرز الروابط التجارية والثقافية خلال العصر البرونزي، وأشارت الوزارة إلى أن الكشف له أهمية خاصة، إذ ألقى الضوء على المراحل الأولى من الحضارة المينوسية في اليونان.

اكتشاف مقبرتين أثريتين عمرهما 3500 عام في اليونان (أرشيفية:انترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هاتريك «الهوني» يقود الترجي إلى الفوز على السد.. ويدخل تاريخ مونديال الأندية
رياضة محلية
الحكم بالإعدام على الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف بتهمة «الخيانة العظمى»
دولى
تركي آل الشيخ: الدخل المباشر لموسم الرياض الترفيهي تجاوز مليار ريال
عربى
3 انتصارات لليبيا في «أفريقية الشطرنج» بناميبيا
رياضة محلية
الإمارات: القبض على رئيس منظمة «ملائكة الموت» الإجرامية بدبي
عربى
قرعة دوري الأبطال: ليفربول في اختبار صعب وباريس يصطدم بدورتموند
رياضة عالمية
محاولات في السعودية للتخلص من خسائر هدر الطعام المقدرة بـ 13 مليار دولار سنويا
عربى
فرنسا تسلم «الجزار» إلى الأرجنتين لمحاكمته بتهم الخطف والتعذيب والقتل
دولى
قادة مصراتة يعلنون حالة النفير و«تسخير كل الإمكانيات لمعركة الحسم»
ليبيا
فرانس برس: قنابل السوفيات تفتك بالأفغان بعد عقود على انتهاء الحرب
دولى
ننشر نص حكم محكمة استئناف طرابلس في قضية «ضحايا سجن أبوسليم»
ليبيا
قصر الملك إدريس يتحول لمكتبة وطنية في مدينة درنة
ثقافة وفن
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أوباما: النساء أفضل من الرجال.. ولو قدن العالم سنتين سنرى تحسنا