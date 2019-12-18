اكتشاف مقبرتين أثريتين عمرهما 3500 عام في اليونان

اكتشاف مقبرتين أثريتين عمرهما 3500 عام في اليونان (أرشيفية:انترنت)

اكتشف علماء آثار أميركيون مقبرتين أثريتين ملكيتين في اليونان يرجع تاريخهما لأكثر من 3500 عام للعصر المينوسي بمنطقة بيلوبونيس جنوب البلاد.

وذكر بيان وزاري أن سقفي المقبرتين على شكل قباب قرب قصر بيلوس، الذي ينتمي إلى العصر البرونزي، وكانا قد انهارا خلال عصور قديمة، مما ملأ المقبرتين بكثير من الحطام والتراب مما منع لصوص القبور من الدخول ونهبهما، وفقا لموقع «سكاي نيوز».

رغم ذلك فتحت المقبرتان أكثر من مرة خلال فترة استخدامهما على مدى عدة أجيال، على خلاف مقبرة المينوسيين التي عثر عليها في الجوار العام 2015، والتي خرجت منها كنوز من الذهب والفضة والمصوغات والدروع البرونزية التي كانت قد دفنت مع رجل يفترض أنه كان أحد الحكام الأوائل لبيلوس.

وشملت المقتنيات، التي تم استخراجها من المقبرتين، خاتما ذهبيا وتميمة ذهبية لإلهة مصرية قديمة تبرز الروابط التجارية والثقافية خلال العصر البرونزي، وأشارت الوزارة إلى أن الكشف له أهمية خاصة، إذ ألقى الضوء على المراحل الأولى من الحضارة المينوسية في اليونان.

اكتشاف مقبرتين أثريتين عمرهما 3500 عام في اليونان (أرشيفية:انترنت)