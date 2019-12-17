احتفاء بالعرض الأول لآخر أفلام سلسلة «ستار وورز»

العرض الأول العالمي للجزء الأخير "ذي رايز أوف سكايووكر" في هوليوود (أ ف ب)

استقطب العرض الأول من الجزء الأخير من ثلاثيات «ستار وورز» نجوم هوليوود مع مجيء كوكبة من الشخصيات البارزة في هذه السلسلة المتمحورة على الفضاء التي بدأ عرضها قبل أربعة عقود .

وأتى ممثلون مخضرمون في السلسلة من أمثال مارك هاميل «لوك سكايووكر» وهاريسون فورد «هان سولو» الإثنين، لوداع الأفلام التي أطلقت مسيرتهم الفنية في مرآب حديث مليء بتماثيل لمحاربين من السلسلة الشهيرة في لوس أنجليس، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

فبعد 42 عامًا على انطلاق سلسلة أفلام «ستار وورز» في العالم عرض الجزء الجديد من هذا المشروع الناجح، وهو بعنوان «ذي رايز أوف سكايووكر» أمام جمهور تم اختياره بعناية، وكان أول فيلم في هذه السلسلة الذي أشرف عليها جورج لوكاس عرض العام 1977، وانضم إليهم شخصيات بارزة في هوليوود مع ضيوف خاصين من أمثال ستيفن سبيلبرغ وسبايك لي، وقال أنطوني دانييلز الذي قام بدور الروبوبت «سي-3بو» في كل أفلام «ستار وورز»: «أنا مذهول بهذا الحدث، هذه تجربة كبيرة، وأشعر بالفخر بوجودي هنا وأن أكون جزءًا منها».

ويختتم فيلم «ذي رايز أوف سكايووكر» رسميًّا ما عُـرف «بسلسلة أفلام سكايووكر» التي باشرها جورج لوكاس العام 1977، ويتوقع محللون أن يحقق الفيلم خلال عطلة نهاية الأسبوع إيرادات قدرها 200 إلى 225 مليون دولار في صالات الولايات المتحدة، ما قد يضع الفيلم بين أفضل الأعمال السينمائية على هذا الصعيد.

وقال بوب إيغر رئيس مجموعة «ديزني» التي اشترت «لوكاس فيلم»، إن محبي هذه السلسلة «سيتمكنون من خلال الفيلم من الشعور بالرضا لإتمام مصائر شخصياتهم المفضلة»، وأكد أن «ستار وورز هو على الأرجح أكثر أساطير زمننا أهمية وقيمة، انظروا إلى مجموعة المعجبين في العالم الذين عشقوا هذه الرواية منذ العام 1977 وعلى مدى 40 عامًا، تشكل هذه الأمسية ذروة الأفلام التسعة وهي محطة مهمة جدًّا».

وشارك في العرض الأول الحافل، نجوم السلسلة الجدد من أمثال دايزي ريدلي وجون بوييغا وأوسكار إيزاك، وأبقيت تفاصيل حبكة الفيلم طي الكتمان الشديد، إلا أن المخرج ج. ج. أبرامز قال إن الشخصيات الثلاث التي يؤديها هؤلاء الممثلون وهي ريي وفين وبو، تجتمع مجددًا على الشاشة بعد العام 2017 في فيلم «ذي لاست جيداي» الذي انقسم حوله المعجبون.

وفرضت «ديزني» حظرًا كاملاً على المقالات المتعلقة بموضوع الفيلم حتى الأربعاء، إلا أن ردود الفعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قبل أشخاص كانوا داخل الصالات الثلاث في هوليوود التي حجزت لعرض الفيلم الإثنين في إطار الحدث الخاص، كانت إيجابية بشكل واسع، وفيلم «رايز أوف سكايووكر» هو الجزء الخامس الذي يصدر في غضون خمسة أعوام من هذه السلسلة الشهيرة، ومن المقرر صدور أفلام في سلسلة «ستار وورز» في 2022 و2024 و2026.

وتدور أحداث الفيلم بعد عام على الفيلم الأخير ويمتد على 141 دقيقة، وهي المرة الثانية التي يخرج فيها أبرامز أحد أجزاء السلسلة بعد «ذي فورس أويكنز» العام 2015 الذي حطم الرقم القياسي لشباك التذاكر في أميركا الشمالية ما يجعله الوحيد غير جورج لوكاس الذي أخرج أكثر من فيلم من السلسلة الشهيرة، إلا أن اختياره أثار جدلًا بعدما تم اختيار كولين تريفورو «جوراسيك بارك» في الأساس لإخراج هذا الجزء الأخير، إلا أن السيناريو الذي قدمه لم ينل رضا القيمين على شركة «لوكاس فيلم»، وواجه أبرامز كذلك وفاة كاري فيشر التي أدت شخصية الأمير ليا في أجزاء أخرى وكان يفترض أن تلعب دورًا رئيسيًّا في الجزء هذا، وستظهر الأميرة ليا ألان من خلال مشاهد مصورة من فيلم أبرامز الأخير والتي لم تستخدم من قبل.