فرنسا ستعيد لبنين أعمالا فنية بحلول مطلع 2021

تماثيل ملكية من مملكة داهومي التاريخية بمتحف كيه برانلي - جاك شيراك في باريس (أ ف ب)

أعلن وزير الثقافة الفرنسي فرانك ريستر في كوتونو، الإثنين، أن إعادة فرنسا 26 عملًا فنيًّا إلى بنين بموجب إعلانها الصادر العام الماضي سيحصل خلال 2020 وربما في مطلع 2021.

وأشار الوزير الفرنسي إلى أنه يتعين على حكومة بنين تحديد المكان الذي ستحصل فيه هذه الإعادة، سواء عن طريق عملية تسليم أم مباشرة من خلال نقل ملكية في حال إقرار القانون الفرنسي بحلول ذلك الموعد، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وبعد التطرق في واغادوغو العام 2017 إلى مبدأ إعادة الأعمال التي استحوذت عليها فرنسا خلال الحقبة الاستعمارية، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في نوفمبر 2018 أن فرنسا ستعيد 26 عملًا تطالب بها بنين.

وخلال زيارة بدأها الأحد إلى كوتونو، عقد وزير الثقافة الفرنسي لقاءً مع رئيس بنين باتريس تالون، قبل المشاركة في عرض لمشاريع سياحية بارزة تعتزم فرنسا «مرافقتها تبعًا لما يمكن أن تقدمه».

كما وقعت بنين وفرنسا على برنامج عمل مشترك يلحظ تناقل الأعمال الفنية، خصوصًا على شكل عمليات إعارة ومعارض.

وخلال مؤتمر صحفي في اختتام هذه الزيارة، أشاد وزير السياحة والثقافة والفنون البنيني، جان ميشال أبيمبولا، بالتزام الرئيس الفرنسي إعادة هذه الأعمال وإطلاق نقاش موسع يتناول جمع بعض الأعمال.