«حرب الغزالة» لليبية عائشة إبراهيم تتنافس على جائزة «البوكر»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 ديسمبر 2019, 02:49 مساء
«حرب الغزالة» لليبية عائشة إبراهيم تتنافس على جائزة «البوكر» (أرشيفية:انترنت)

أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية «البوكر» الثلاثاء، القائمة الطويلة للدورة الثالثة عشرة، التي شملت 16 رواية منها سبع روايات لكتاب وكاتبات من دول شمال أفريقيا.

وضمت قائمة الجائزة الأبرز عربيًّا، التي تبلغ قيمتها 50 ألف دولار روايات «حرب الغزالة» لليبية عائشة إبراهيم و«رباط المتنبي» للمغربي حسن أوريد و«حطب سراييفو» للجزائري سعيد خطيبي و«الديوان الإسبرطي» للجزائري عبد الوهاب عيساوي و«سلالم ترولار» للجزائري سمير قسيمي و«اختلاط المواسم» للجزائري بشير مفتي و«حمّام الذهب» للتونسي محمد عيسى المؤدب، وفقًا لوكالة «رويترز».

كما ضمت «ماذا عن السيدة اليهودية راحيل؟» للسوري سليم بركات و«النوم في حقل الكرز» للعراقي أزهر جرجيس و«لم يصلِ عليهم أحد» للسوري خالد خليفة و«ملك الهند» للبناني جبور الدويهي و«الحي الروسي» للسوري خليل الرز و«آخر أيام الباشا» للمصرية رشا عدلي و«سفر برلك» للسعودي مقبول العلوي و«التانكي» للعراقية عالية ممدوح و«فردقان» للمصري يوسف زيدان.

وقال موقع الجائزة على الإنترنت إن هذه الأعمال اُختيرت من بين 128 رواية صدرت في الفترة من يوليو 2018 إلى يونيو 2019.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الحكم بالإعدام على الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف بتهمة «الخيانة العظمى»
دولى
تركي آل الشيخ: الدخل المباشر لموسم الرياض الترفيهي تجاوز مليار ريال
عربى
3 انتصارات لليبيا في «أفريقية الشطرنج» بناميبيا
رياضة محلية
الإمارات: القبض على رئيس منظمة «ملائكة الموت» الإجرامية بدبي
عربى
قرعة دوري الأبطال: ليفربول في اختبار صعب وباريس يصطدم بدورتموند
رياضة عالمية
محاولات في السعودية للتخلص من خسائر هدر الطعام المقدرة بـ 13 مليار دولار سنويا
عربى
فرنسا تسلم «الجزار» إلى الأرجنتين لمحاكمته بتهم الخطف والتعذيب والقتل
دولى
قادة مصراتة يعلنون حالة النفير و«تسخير كل الإمكانيات لمعركة الحسم»
ليبيا
فرانس برس: قنابل السوفيات تفتك بالأفغان بعد عقود على انتهاء الحرب
دولى
ننشر نص حكم محكمة استئناف طرابلس في قضية «ضحايا سجن أبوسليم»
ليبيا
قصر الملك إدريس يتحول لمكتبة وطنية في مدينة درنة
ثقافة وفن
5 مواقع ليبية ضمن لائحة التراث الإسلامي العالمي
ثقافة وفن
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أوباما: النساء أفضل من الرجال.. ولو قدن العالم سنتين سنرى تحسنا