«حرب الغزالة» لليبية عائشة إبراهيم تتنافس على جائزة «البوكر»

«حرب الغزالة» لليبية عائشة إبراهيم تتنافس على جائزة «البوكر» (أرشيفية:انترنت)

أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية «البوكر» الثلاثاء، القائمة الطويلة للدورة الثالثة عشرة، التي شملت 16 رواية منها سبع روايات لكتاب وكاتبات من دول شمال أفريقيا.

وضمت قائمة الجائزة الأبرز عربيًّا، التي تبلغ قيمتها 50 ألف دولار روايات «حرب الغزالة» لليبية عائشة إبراهيم و«رباط المتنبي» للمغربي حسن أوريد و«حطب سراييفو» للجزائري سعيد خطيبي و«الديوان الإسبرطي» للجزائري عبد الوهاب عيساوي و«سلالم ترولار» للجزائري سمير قسيمي و«اختلاط المواسم» للجزائري بشير مفتي و«حمّام الذهب» للتونسي محمد عيسى المؤدب، وفقًا لوكالة «رويترز».

كما ضمت «ماذا عن السيدة اليهودية راحيل؟» للسوري سليم بركات و«النوم في حقل الكرز» للعراقي أزهر جرجيس و«لم يصلِ عليهم أحد» للسوري خالد خليفة و«ملك الهند» للبناني جبور الدويهي و«الحي الروسي» للسوري خليل الرز و«آخر أيام الباشا» للمصرية رشا عدلي و«سفر برلك» للسعودي مقبول العلوي و«التانكي» للعراقية عالية ممدوح و«فردقان» للمصري يوسف زيدان.

وقال موقع الجائزة على الإنترنت إن هذه الأعمال اُختيرت من بين 128 رواية صدرت في الفترة من يوليو 2018 إلى يونيو 2019.