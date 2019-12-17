إعلان الأعمال المرشحة لـ«أوسكار أفضل فيلم أجنبي»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 ديسمبر 2019, 01:27 مساء
المخرج الكوري الجنوبي بونغ جون هو خلال عرض فيلمه "باراسايت" في نيويورك (أ ف ب)

ضمت القائمة المصغرة للأفلام المرشحة للفوز بجائزة «أوسكار أفضل فيلم أجنبي»، التي كشفها الإثنين، فيلم «باراسايت» الكوري الجنوبي، و«لي ميزيرابل» الفرنسي فضلاً عن الإسباني «دولور إي غلوريا» من إخراج بيدرو ألمودوفار.

وكانت هذه الأفلام بين العشرة التي كشفتها الأكاديمية الأميركية لفنون السينما وعلومها المانحة لجوائز «أوسكار» على أن يبقى منها خمسة أفلام ترشح للمرحلة النهائية ويكشف عنها في 13 يناير، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وفاز فيلم «باراسايت» من إخراج بونغ جون-هو بالسعفة الذهبية لمهرجان كان الأخير وسبق له أن نال ثلاثة ترشيحات لجوائز «غولدن غلوب» من بينها أفضل مخرج وأفضل سيناريو، ويروي الفيلم وهو من النوع الكوميدي الأسود التشويقي على خلفية تباينات اجتماعية، قصة عائلة عاطلين عن العمل ستتغير حياتها عندما يصبح الابن مدرسًا للغة الإنجليزية لدى عائلة برجوازية.

ويروي لي ميزيرابل، الذي نال جائزة لجنة التحكيم في مهرجان «كان» أيضًا، قصة هفوة ترتكبها الشرطة في ضاحية سين-سان-دوني الحساسة، وقال مخرج الفيلم لادج لي، خلال مهرجان في لوس أنجليس مكرس للسينما الفرنسية: «إن الفيلم له بعد عالمي» مع أن أحداثه تدور في موفيرميي قرب باريس، كما هي الحال مع جزء من رواية «لي ميزيرابل» لفيكتور هوغو.

وتتمثل إسبانيا بالمخرج المخضرم بيدرو لمودوفار من خلال فيلم «دولور إي غلوريا» الذي يتضمن عناصر عن سيرته الذاتية ويتمحور على مخرج يتقدم في السن يستعرض ذكريات الشباب، والفيلم من بطولة أنطونيو بانديراس ويينيلوبي كروث.

والأفلام الأخرى في القائمة المصغرة تأتي من تشيكيا وأستونيا والمجر ومقدونيا الشمالية وبولندا وروسيا، وتقام الدورة الثانية والتسعون لجوائز «أوسكار» في لوس أنجليس في التاسع من فبراير 2020.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الحكم بالإعدام على الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف بتهمة «الخيانة العظمى»
دولى
تركي آل الشيخ: الدخل المباشر لموسم الرياض الترفيهي تجاوز مليار ريال
عربى
3 انتصارات لليبيا في «أفريقية الشطرنج» بناميبيا
رياضة محلية
الإمارات: القبض على رئيس منظمة «ملائكة الموت» الإجرامية بدبي
عربى
قرعة دوري الأبطال: ليفربول في اختبار صعب وباريس يصطدم بدورتموند
رياضة عالمية
محاولات في السعودية للتخلص من خسائر هدر الطعام المقدرة بـ 13 مليار دولار سنويا
عربى
فرنسا تسلم «الجزار» إلى الأرجنتين لمحاكمته بتهم الخطف والتعذيب والقتل
دولى
قادة مصراتة يعلنون حالة النفير و«تسخير كل الإمكانيات لمعركة الحسم»
ليبيا
فرانس برس: قنابل السوفيات تفتك بالأفغان بعد عقود على انتهاء الحرب
دولى
ننشر نص حكم محكمة استئناف طرابلس في قضية «ضحايا سجن أبوسليم»
ليبيا
قصر الملك إدريس يتحول لمكتبة وطنية في مدينة درنة
ثقافة وفن
5 مواقع ليبية ضمن لائحة التراث الإسلامي العالمي
ثقافة وفن
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أوباما: النساء أفضل من الرجال.. ولو قدن العالم سنتين سنرى تحسنا