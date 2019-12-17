أغنية لمرايا كاري تتصدر التصنيف بعد 25 عاما على صدورها

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 ديسمبر 2019, 11:03 صباحا
مرايا كاري خلال حفل توزيع جوائز أميركان ميوزيك أواردز في لوس أنجليس (أ ف ب)

تصدرت أغنية مرايا كاري «آل أي وانت فور كريسماس إز يو» مبيعات الأغاني المنفردة في الولايات المتحدة، الإثنين، بعد 25 عامًا تقريبًا على صدورها.

وصدرت الأغنية في الأول من نوفمبر 1994 ضمن ألبوم «كريسماس»، لكنها لم تصدر كأغنية منفردة ولم يمكن بالإمكان إدراجها تاليًا ضمن التصنيف، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

ولاقت الأغنية شعبية في التسعينات ومطلع الألفية، إلا أنها استفادت أيضًا من إدراجها في فيلم «لوف أكتشلي» (2003)، خصوصًا من حلول عصر البث التدفقي، والإثنين حلت الأغنية في المرتبة الثالثة لتصنيف عالمي تعده منصة «سبوتيفاي» والأولى في بريطانيا.

واستفادت الأغنية كذلك هذه السنة من حملة ترويج مع إعادة إصدار ألبوم «كريسماس» وفيديو كليب جديد، وتضمن الفيديو الجديد لقطات مصورة خلال النسخة الأولى لكنها لم تعرض من قبل.

وساهم اقتراب عيد الميلاد وجولة مرايا كاري في الولايات المتحدة في نجاح الأغنية، مجددًا وتربعها على تصنيف «بيلبورد»، وهي أول أغنية للفنانة تتصدر هذا الترتيب منذ اكثر من 11 عامًا. 

وتصدرت حتى الآن 19 أغنية لمرايا كاري تصنيف المبيعات في الولايات المتحدة منذ بداية مسيرتها وباتت قريبة من معادلة الرقم القياسي المسجل باسم فرقة «بيتلز» مع 20 أغنية.

ومع أن الولايات المتحدة معروفة بتقليد ألبومات عيد الميلاد، إلا انها المرة الثانية في تاريخ «بيلبورد» المعدة للتصنيف منذ العام 1940، التي تتصدر فيها أغنية خاصة بعيد الميلاد المرتبة الأولى بعد 61 عامًا على أغنية «ذي تشيبمانك سونغ» لفرقة «تشيبمانك».

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