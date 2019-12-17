في مثل هذا اليوم رحل الاعلامي المثقف والمتميز حسن بن عامر

القاهرة - بوابة الوسط: محمد عقيلة العمامي | الثلاثاء 17 ديسمبر 2019, 08:14 صباحا
"هي هك " يقول حسن بن عامر

 في مثل هذا اليوم منذ سبع سنوات رحل عنا المذيع، والمعد، والإعلامي حسن محمد بن عامر، قال عنه رفاقه : " إنه كان صادقا في اختيار البرامج دون تملق أو رياء ، وإنه من خيرة المذيعين صوتا وثقافة".

الأستاذ حسن محمد بن عامر من مواليد بنغازي في 4/11/1946 درس القرآن بكتّاب الشابي، ثم الابتدائية بمدرسة الأمير، ونال الشهادة الثانوية 1964/65، ودرس الاجتماع بالجامعة الليبية، والتحق بالعمل الإذاعي يوم 1\10\1969 ومنها ابتدأت مسيرته الإعلامية، باقتدار مشهود، داخل وخارج ليبيا؛ إذ قام بتغطية أحداث محلية وعالمية كثيرة، منها على سبيل المثال: افتتاح السد العالي في مصر العام 1971، وتغطية ندوة التشريع الإسلامي التي عقدت في ليبيا العام 1973، وتغطية مؤتمر الأدباء والكتاب العرب في العام 1977، وقام بتغطية الدورة التاسعة و العشرين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك بالولايات المتحدة الأميركية في العام 1977 وبتواصل مسيرته الإعلامية التي استمرت 39 عاما ،

أعد وقدم خلالها ما يزيد عن أربعة ألاف ساعة من البرامج الإذاعية المسموعة والتلفزيونية، التي تنوعت بين الوثائقية والأدبية والثقافية والمنوعة وقام بإدارة عشرات الندوات فى شتى الميادين.

كون ثنائيا إعلاميا ناجحا ومتميزا رفقة الإعلامي الراحل سعد نافو. ويعد برنامجه (أطيب الأوقات) من أكثر برامجه التلفزيونية شعبية، وهو الذى قدمه برفقة نخبة من المذيعين الليبيين. وتنوعت أيضا برامجه الرمضانية والدينية والتراثية، التي كان يعدها ويقدمها. رحل عنا يوم 17/12/2002 ووسد ثرى مقبرة الهواري في اليوم نفسه.

حسن بن عامر احد ابرز مذيعينا صوتا وثقافة
حسن بن عامر والنظرة الناقدة الساخرة
وسط اصدقائه
حسن بن عامر المتأمل
مع سالم نبوس وأحمد انور
حسن المذيع المثقف
مع اصدقائه في الجامعة
في مكتبته
الشاب حسن بن عامر
من بعد وداعه لرفيقه الشاعر محمد المهدي
حسن الساخر
حسن المتأمل
هذه الميلة من عادة شخصيته عند يقترب منك
في شارعهم
مع رفاقه امام الاذاعة
الاب المثالي حسن بن عامر
المحاور البارع
" هي هك! "
وسط رفاقه
حسن بن عامر المذيع المتميز
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