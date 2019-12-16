«جومانجي: ذي نكست ليفل» يتصدر شباك التذاكر

الممثل جاك بلاك بالعرض الأول لفيلم "جومانجي: ذي نكست ليفل" في هوليوود (أ ف ب)

تصدر فيلم «جومانجي: ذي نكست ليفل» من إنتاج «سوني» شباك التذاكر في أميركا الشمالية محققًا إيرادات بلغت 60.1 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع الممتدة من الجمعة إلى الأحد على ما ذكرت شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.

وتدور أحداث هذا الفيلم الذي يشارك فيه جاك بلاك ودوين جونسون، وكيفين هارت وهو الجزء الثاني من سلسلة «جومانجي»، حول مجموعة من الأصدقاء العائدين إلى عالم لعبة «جومانجي»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وتراجع فيلم «فروزن 2» من إنتاج «ديزني» إلى المرتبة الثانية، وحقق عائدات بلغت 19.2 مليون دولار، وهذا الفيلم هو الجزء الثاني لفيلم «فروزن» الذي عرض في العام 2013، وحل في المركز الثالث فيلم «نايفز آوت» من إنتاج «لاينزغايت»، حول لغز جريمة قتل من بطولة دانييل كريغ وجايمي لي كورتس وكريس إيفانز محققًا 9.3 مليون دولار.

وذهب المركز الرابع إلى فيلم «ريتشارد جويل» الجديد من إنتاج «وورنر براذرز» مع عائدات بلغت 5 ملايين دولار، وهو مقتبس من قصة شرطي سابق عومل في بادئ الأمر على أنه بطل بعد اكتشافه حقيبة ظهر تحوي عبوة ناسفة في أتلانتا خلال دورة الألعاب الأولمبية في 1996.

وأثار هذا الفيلم، الذي أخرجه كلينت إيستوود، الجدل إذ نددت جريدة في مدينة أتلانتا الأميركية بالصورة الصادمة والمغلوطة لإحدى صحفياتها التي أظهرها العمل على أنها مارست الجنس مع شرطي لقاء معلومات.

وجاء في المرتبة الخامسة فيلم «بلاك كريسمس» من إنتاج «يونيفيرسل» محققًا 4.4 مليون دولار، وفي ما يأتي بقية الأعمال في ترتيب أفضل عشرة أفلام:

6 - «فورد فرسس فيراري» مع 4.1 مليون دولار.

7 - «كوين أند سليم» مع 3,6 مليون دولار

8 - «إيه بيوتيفل داي إن ذي نيبرهود» مع 3.4 مليون دولار

9- «دارك ووترز» مى مليوني دولار

10 - «21 بريدجز» مع 1.2 مليون دولار.