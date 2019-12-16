أول مشاركة لتايلور سويفت في مهرجان «غلاستونبري»

المغنية الأميركية تايلور سويفت خلال حفلة في 13 ديسمبر 2019 في نيويورك (أ ف ب)

أعلنت نجمة البوب تايلور سويفت مشاركتها في مهرجان «غلاستونبري» البريطاني الشهير للمرة الأولى العام المقبل، وفق ما أكد المنظمون.

وجاء على الموقع الإلكتروني للمهرجان أن المغنية الأميركية ستحيي حفلة على خشبة «بيراميد ستايدج» الأحد 28 يونيو، وهو اليوم الأخير من المهرجان، وفق «فرانس برس».

وغرّدت سويفت الحاصلة على جائزة «غرامي» على «تويتر» الأحد: «أشعر بسعادة كبيرة لإخباركم بأنني سأكون جزءًا من مهرجان غلاستونبري في ذكرى مرور 50 عامًا على إقامته... أراكم هناك!».

وقال مايكل إفيز، وهو أحد المنظمين، «إنها واحدة من أكبر النجوم في العالم وأغانيها مذهلة. نحن سعداء جدًّا».

أصدرت المغنية ومؤلفة الأغاني الأميركية التي احتفلت بعيد ميلادها الثلاثين الأسبوع الماضي، ألبومها السابع بعنوان «لوفر» بعد توقيعها صفقة جديدة مع شركة «يونيفرسال ميوزيك».

ومن النجوم الذين سيشاركون في المهرجان أيضًا بول مكارتني وديانا روس وستورمزي. وبيعت كل التذاكر البالغ عددها 135 ألفًا للمهرجان بدورته الخمسين في أكتوبر خلال 34 دقيقة.