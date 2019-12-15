هيئة الثقافة تنظم عرضا سينمائيا للمخرج محمد مخلوف

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 ديسمبر 2019, 01:13 مساء
هيئة الثقافة تنظم عرضا سينمائيا للمخرج محمد مخلوف (أرشيفية:انترنت)

تنظم الهيئة العامة للثقافة والإعلام والمجتمع المدني بالحكومة الموقتة، الأحد، عرضًا سينمائيًّا للمخرج محمد مخلوف في مدينة بنغازي.

وعنوان العرض الذي يقام بمدرج الجامعة الدولية للعلوم الطبية «ثلاثية بنغازي»، وفقًا للمكتب الإعلامي للهيئة.

محمد مخلوف مخرج الأفلام التسجيلية يعيش في المملكة المتحدة منذ أكثر من ثلاثين عامًا، عمل مراسلًا مستقلًا لعديد الصحف الصادرة في لندن، وأسس أثناء إقامته في بنغازي مهرجان الأفلام العربية الذي أُقيم للمرة الأولى في لندن العام 1999، امتهن مخلوف في بداية حياته الصحافة، وبدأ مشواره في السينما العام 1993، وأسس مهرجان الشاشة العربية المستقلة بلندن العام 1999. 

تولى رئاسة لجنة التحكيم الخاصة بمسابقة «أفلام من الإمارات» في العام 2003 في أبو ظبي، ومستشارًا لبرنامج «حقوق الإنسان» ضمن مهرجان «لوكارنو السينمائي الدولي في سويسرا» في ذات العام، كما تولى مهام كبير منظمي برنامج «الأفلام العربية القصيرة» خلال «مهرجان دبي السينمائي الدولي» للعامين 2004 و 2005، ويعد مخلوف واحدًا من أبرز خبراء الأفلام القصيرة والتسجيلية في المنطقة العربية.

عرض فيلمه «صوت الناس» في قناة الجزيرة الإنجليزية، وفاز فيلمه «القفص» بجائزة لجنة التحكيم الخاصة بمهرجان ساقية الصاوي للأفلام التسجيلية.

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