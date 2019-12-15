انفصال كولين فيرث عن زوجته

انفصال كولين فيرث عن زوجته (أرشيفية:انترنت)

أعلن الممثل البريطاني كولين فيرث وزوجته الإيطالية، الجمعة، انفصالهما بعد زواج دام 22 عامًا.

لعب فيرث (59 عامًا) دور الرجل الإنجليزي المتحكم في انفعالاته في أفلام مثل «لاف أكتوالي» و«بريدغيت جونزس داياري» ومسلسل «برايد اند بريغيدس»، وتزوج من معدة الأفلام الوثائقية ليفيا جوجيولي العام 1997، وفقًا لوكالة «رويترز».

وقال ممثلا الزوجين في بيان مشترك: «انفصل كولين وليفيا فيرث، سيحتفظان بصداقة حميمة وسيظل يجمع بينهما حبهما لابنيهما، وهما ينشدان الاحتفاظ بالخصوصية، ولن تكون هناك تعليقات أخرى».

وفيرث واحد من أكثر الممثلين شعبية في بريطانيا، ونال جائزة أوسكار وجائزة غولدن غلوب العام 2011 عن دوره في فيلم «ذا كينغز سبيتش».