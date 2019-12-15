5 مواقع ليبية ضمن لائحة التراث الإسلامي العالمي

5 مواقع ليبية ضمن لائحة التراث الإسلامي العالمي (أرشيفية:انترنت)

اعتمدت لجنة التراث في العالم الإسلامي، التابعة للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو»، خمسة مواقع ليبية هي موقع جامع مراد آغا بتاجوراء وموقع وقصر الحاج وقلعة مرزق الأثرية والجامع العتيق أوجلة وموقع وادي الناموس، ضمن لائحة التراث الإسلامي لدى اللجنة.

وتم تسجيل هذه المواقع خلال الاجتماع الاستثنائي للجنة التراث في العالم الإسلامي بمقر «الإيسيسكو» في العاصمة المغربية الرباط، في إطار جهود المنظمة من أجل صون التراث الحضاري في دول العالم الإسلامي، وفقًا للمكتب الإعلامي للهيئة العامة للثقافة.

وكانت الهيئة قدمت ملفات هذه المواقع التقنية للجنة، وسبق إدراج موقع مدرسة الفنون والصنائع الإسلامية في شهر يونيو الماضي، واعتمدت المنظمة خلال اجتماعها، المسجد الحرام في مكة المكرمة، والمسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة، والمسجد الأقصى في القدس ضمن قائمة حصرية للمواقع المقدسة في العالم الإسلامي.

ووافقت اللجنة على تسجيل 120 موقعًا تراثيًّا بالدول الإسلامية، منها 117 على قائمة التراث فى العالم الإسلامي، و3 مواقع على قائمة التراث المهدد بالخطر في الدول الإسلامية، وذلك تعزيزًا لجهودها الرامية إلى حماية عناصر التراث المادي في الدول الأعضاء بـ «الإيسيسكو» وتوثيقها، وفي إطار الشروع في تنفيذ رؤيتها الجديدة بشأن التراث والثقافة.