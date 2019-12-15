فشل بيع رسائل مبتكر «جيمس بوند» وحب عمره

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 ديسمبر 2019, 10:09 صباحا
مبتكر شخصية جيمس بوند إيان فليمينغ في صورة تعود إلى أوائل الستينات (أ ف ب)

لم تجد المراسلات الزاخرة بالإثارة والحميمية، بين الروائي البريطاني إيان فليمينغ واضع شخصية جيمس بوند، وحب حياته آن، من يشتريها في المزاد التي أقامته دار «سوذبيز».

ولم يفضِ المزاد، الذي نظم عبر الإنترنت، إلى بيع هذه المجموعة المؤلفة من 160 رسالة، حسب «فرانس برس».

وقالت دار المزادات: «نأمل أن تجد هذه المجموعة المهمة مسكنًا مناسبًا لها في المستقبل القريب». وكان سعرها مقدرًا بين 200 و300 ألف جنيه استرليني (بين 264 و396 ألف دولار).

وتمتد هذه المراسلة على عقدين من حياتهما من بداية علاقتهما، التي كانت سرية في البداية بينما كانت آن متزوجة من رجل آخر، إلى آخر سنوات زواجهما.

وتناولت الرسائل حياتهما الجنسية الحافلة، فضلًا عن تعليقات على أصدقائهما الأغنياء والمشهورين ونجاح روايات «فليمينغ الكبير».

وكان الكاتب وآن التقيا العام 1934، وكانت يومها زوجة البارون شاين أونيل، فيما كان فليمينغ مصرفيًّا في لندن. وأصبحا عشيقين.

وفي العام 1948 أنجبت آن ابنة من علاقتها بإيان، بينما كانت متزوجة من زوجها الثاني صاحب الإمبراطورية الإعلامية إسموند هارموورث. لكن الطفلة التي وُلدت مبكرًا توفيت بعد ساعات قليلة وقد قربت هذه المأساة بينهما وراحا يفكران في رسائلهما بالعيش معًا.

وتزوجا في العام 1952 وهي السنة التي وُلد فيها ابنهما كاسبار، وصدور رواية «كازينو رويال» أول جزء من سلسلة العميل السري البريطاني الشهير.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

جريدة «الوسط»: إردوغان يمهد لتدخل عسكري في ليبيا
ليبيا
كونتي: مذكرتا التفاهم بين «الوفاق» وتركيا «غير مقبولتين لنا.. وهناك لاعبون أجانب...
ليبيا
القيادة العامة تدعو إلى «عدم الزج بمدينة مصراتة في أتون» معركة طرابلس
ليبيا
داود أوغلو يطلق حزبا جديدا يعارض «عبادة الشخصية»
دولى
طقطق والورفلي في التشكيلة الأفريقية المثالية بدوري الأبطال والكونفيدرالية
رياضة محلية
كاركاتير خيري - بعيدا عن الموز .. كم تكلفتها!
كاريكاتير
في العدد 212 من جريدة «الوسط»: إردوغان يمهد لتدخل عسكري في ليبيا.. ولغز «جثث بني...
ليبيا
«محمد» و«فاطمة» أكثر أسماء المواليد تداولا في ليبيا للعام 2019
ليبيا
بلدية «سوق الجمعة» تستعين بالـ«جي بي إس» في جمع القمامة وتتلقى شكاوى المواطنين ...
ليبيا
ترامب يعلق على اختيار الناشطة البيئية غريتا ثونبرغ شخصية «تايم» للعام 2019
دولى
دي مايو: الطائرة الإيطالية المسيرة التي سقطت في ليبيا لم تُضرب
ليبيا
فريق الخبراء: زوارة وأبوكماش لا تزالان نقطتين رئيسيتين لتهريب النفط
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

احذر من إطارات سيارتك في هذه الحالة