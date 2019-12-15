فشل بيع رسائل مبتكر «جيمس بوند» وحب عمره

مبتكر شخصية جيمس بوند إيان فليمينغ في صورة تعود إلى أوائل الستينات (أ ف ب)

لم تجد المراسلات الزاخرة بالإثارة والحميمية، بين الروائي البريطاني إيان فليمينغ واضع شخصية جيمس بوند، وحب حياته آن، من يشتريها في المزاد التي أقامته دار «سوذبيز».

ولم يفضِ المزاد، الذي نظم عبر الإنترنت، إلى بيع هذه المجموعة المؤلفة من 160 رسالة، حسب «فرانس برس».

وقالت دار المزادات: «نأمل أن تجد هذه المجموعة المهمة مسكنًا مناسبًا لها في المستقبل القريب». وكان سعرها مقدرًا بين 200 و300 ألف جنيه استرليني (بين 264 و396 ألف دولار).

وتمتد هذه المراسلة على عقدين من حياتهما من بداية علاقتهما، التي كانت سرية في البداية بينما كانت آن متزوجة من رجل آخر، إلى آخر سنوات زواجهما.

وتناولت الرسائل حياتهما الجنسية الحافلة، فضلًا عن تعليقات على أصدقائهما الأغنياء والمشهورين ونجاح روايات «فليمينغ الكبير».

وكان الكاتب وآن التقيا العام 1934، وكانت يومها زوجة البارون شاين أونيل، فيما كان فليمينغ مصرفيًّا في لندن. وأصبحا عشيقين.

وفي العام 1948 أنجبت آن ابنة من علاقتها بإيان، بينما كانت متزوجة من زوجها الثاني صاحب الإمبراطورية الإعلامية إسموند هارموورث. لكن الطفلة التي وُلدت مبكرًا توفيت بعد ساعات قليلة وقد قربت هذه المأساة بينهما وراحا يفكران في رسائلهما بالعيش معًا.

وتزوجا في العام 1952 وهي السنة التي وُلد فيها ابنهما كاسبار، وصدور رواية «كازينو رويال» أول جزء من سلسلة العميل السري البريطاني الشهير.