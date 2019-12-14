«بيلبورد» تصنف الألبومات وفق مشاهدات «يوتيوب»

الممثلون الذين وضعوا أصواتهم على شخصيات «فروزن 2» الذي يتصدر حاليا قائمة أكثر الألبومات مبيعا في الولايات المتحدة (أ ف ب)

ستدرج «بيلبورد» عدد المشاهدات للتسجيلات المصورة الموسيقية على «يوتيوب»، في تصنيفها لأكثر الألبومات مبيعا في الولايات المتحدة، حسب ما أعلنت المجموعة.

ويهدف هذا الإجراء الأخذ في الاعتبار بصورة أفضل أنماط الاستهلاك الموسيقي الراهنة، حسب ما نشرت وكالة «فرانس برس»، السبت.

وكانت تصنيفات الأغنيات المنفردة تأخذ في الاعتبار منذ العام 2013 عدد المشاهدات على هذه المنصة التابعة لـ«غوغل»، لكن ذلك لم يكن يشمل الترتيب الأسبوعي الرسمي للألبومات.

وتقرر إدراج تصنيف «بيلبورد 200» لأكثر مئتي ألبوم مبيعا خلال الأسبوع، أيضا المشاهدات على التسجيلات المصورة الموسيقية عبر «سبوتيفاي» و«آبل» و«تايدل».

وسيؤخذ في الاعتبار فقط عدد المشاهدات الرسمية على التسجيلات المصورة المنشورة مباشرة، على يد حائزي حقوق نشر الأعمال أو الجهات الممثلة لهم، على ما أعلنت «بيلبورد» في بيان.

وقالت ديانا براون رئيسة مجموعة «بيلبورد - ذي هوليوود ريبورتر» في تصريحات أوردها البيان إن «هدفنا هو أن نبقى على الدوام تفاعليين وأن نعكس تطور المشهد الموسيقي».

ومنذ العام 1940، تاريخ إطلاق «بيلبورد» سباق الأغنيات والأعمال الموسيقية في الولايات المتحدة، وحدها المبيعات غير الافتراضية للأسطوانات الموسيقية كانت تؤخذ في الاعتبار، إلى أن أضيف إليها عدد التحميلات ثم الاستماعات عبر الإنترنت في 2003.