النجم «كيانو ريفز» يعود بفيلمين في اليوم نفسه

يعود كيانو ريفز في تكملة لفيلمي «مايتريكس» و«جون ويك» سيبدأ عرضهما بالتزامن في الولايات المتحدة في 21 مايو 2021، مما دفع محبي الممثل الكندي إلى اقتراح تسمية هذا التاريخ «يوم كيانو».

و«مايتريكس 4» فيلم الخيال العلمي الزاخر بحركات الكونغ فو أيضا من توزيع استوديوهات «وارنر براذيرز»، في حين أن الجزء الرابع من مغامرات «جون ويك» القاتل المأجور من إنتاج منافستها «لايينزغايت»، وما من مؤشرات إلى أن بدء عرضهما بالتزامن متعمد والتعديل لا يزال واردا بسبب تأخر مرتبط بالتصوير أو اعتبارات تتعلق بالتسويق.

إلا أن المعجبين ببطل فيلم «بوينت بريك» سارعوا إلى التعبير عن فرحتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واقترح كثيرون أن يكون 21 مايو يوم عطلة رسميا مكرسا لكيانو ريفز، وتعرف مسيرة الممثل الكندي (55 عاما) شعبية متجددة في السنوات الأخيرة، خصوصا بسبب مساهمته في ألعاب إلكترونية يعيرها صوته وصورته أحيانا كما الحال مع «سايبربنك 077».

وكيانو ريفز محبوب أيضا بسبب بساطته وواقعيته بعيدا عن أضواء هوليوود مع أنه موضع متابعة من قبل وسائل الإعلام المتنوعة، وحتى الآن حققت ثلاثية «مايتريكس» منذ العام 1999 إيرادات إجمالية تزيد على 1.6 مليار دولار على الصعيد العالمي، ولم يكشف بعد عن عنوان «مايتريكس 4» وموضوعه.