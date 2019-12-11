كاردي بي تلفت الأنظار أمام المحكمة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 ديسمبر 2019, 04:24 مساء
كاردي بي تصل إلى مقر المحكمة الجنائية في حي كوينز في نيويورك في 10 ديسمبر 2019 (أ ف ب)

ظهرت كاردي بي في إطلالة لافتة جديدة، الثلاثاء، في محكمة كوينز الجنائية في نيويورك، في إطار قضية عراك قد تتحول إلى محاكمة، حسب ما هو متوقع.

وأطلت مغنية الراب الأميركية بمعطف مغطى بالريش وطرحة سوداء وقبعة عملاقة وربطة عنق، حسب «فرانس برس».

مثلت كاردي واسمها الحقيقي بيلكاليس ألمانزار أمام القاضي جوزف زاياس، مرتدية سروالًا أسود وأحذية عالية الكعب من تصميم كريستيان لوبوتان.

وتُلاحق كاردي بي (27 عامًا)، المتحدرة من منطقة برونكس في نيويورك، على خلفية عراك في ملهى ليلي في كوينز، في 29 أغسطس 2018.

وخلال هذه السهرة، قذف أفراد المجموعة الصغيرة التي كانت ترافق المغنية نادلتين في الملهى الليلي بقطع أثاث، بأمر من كاردي بي.

وهي كانت تشتبه في أن المرأتين أقامتا علاقة جنسية مع زوجها، مغني الراب أوفسيت الذي كان يحيي حفلة في تلك الليلة في النادي الليلي عينه مع فرقته ميغوس.

ودفعت كاردي ببراءتها في التهم الأربع عشرة الموجهة إليها، رافضة اتفاقًا كان عرضه عليها المدعي العام ويضمن لها عقوبة مخفضة.

وخُصِّصت جلسة الثلاثاء بشكل أساسي للنقاط التقنية، ولم يحدد أي موعد لانطلاق محاكمة محتملة في القضية.

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