بيل كوسبي يخسر الاستئناف

الكوميدي الأميركي بيل كوسبي عند وصوله محكمة نوريستاون، بنسلفانيا، 24 سبتمبر 2018 (أ ف ب)

خسر الكوميدي الأميركي، بيل كوسبي، الذي يمضي عقوبة بالسجن ثلاث سنوات ونصف السنة، الثلاثاء، استئنافا لحكم الإدانة الصادر ضده بتهمة الاعتداء الجنسي على امرأة قبل 15 عاما.

ثبتت محكمة الدرجة الثانية في بنسلفانيا الحكم الأولي، وأمام كوسبي الآن الاستئناف أمام المحكمة العليا للولاية، وفق «فرانس برس».

وقال محامي المقاطعة كيفين ستيل في بيان: «نحن مسرورون جدا بقرار المحكمة اليوم، الذي يؤكد الإدانة الصادرة عن هيئة المحلفين... وكذلك الحكم». وأضاف: «مع هذا القرار، تم التأكيد أنه لا يوجد أحد فوق القانون».

وفي اتصال أجرته وكالة «فرانس برس» مع محامي كوسبي، لم يوضحوا ما إذا كان سيقدم طلبا آخر لاستئناف الحكم.

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وكان بيل كوسبي (81 عاما)، وهو من أبرز وجوه الشاشة الأميركية ولطالما جسد صورة الأب المثالي في أدواره، أدين في أبريل 2018 من جانب قاض في بنسلفانيا بتهمة تخدير أندريا كونستاند (46 عاما) حاليا والاعتداء عليها جنسيا.

وبقي كوسبي حتى سنوات قليلة يعتبر من الرموز الأخلاقية في بلده، خصوصا بعد المسلسل الشهير «ذي كوسبي شو»، كما أنه كان من أبرز الناشطين في سبيل الحقوق المدنية للسود.

لكن الاتهامات بالاعتداء الجنسي التي وجهتها إليه نحو ستين امرأة أودت بسمعته. وقد سقطت كل تلك الاتهامات بمرور الزمن ما عدا قضية كونستاند.