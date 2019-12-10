فشل بيع فستان رقصت به الأميرة ديانا مع ترافولتا

صورة أرشيف تعود إلى 13 مارس 2013 تظهر فستانا من تصميم فيكتور إدلشتاين ارتدته الأميرة ديانا العام 1985 إلى عشاء في البيت الأبيض رقصت خلاله مع الممثل جون ترافولتا (أ ف ب)

فشلت دار «كيري تايلور» في بيع الفستان الشهير الذي ارتدته الأمير ديانا، عندما رقصت مع جون ترافولتا في البيت الأبيض، خلال مزاد في لندن.

وكانت الأميرة ارتدت هذا الفستان المخملي الأزرق الغامق الطويل، الذي يكشف الكتفين خلال عشاء أقامه الرئيس الأميركي رونالد ريغان (1981-1989) في البيت الأبيض، على شرف أمير وأميرة ويلز، حسب «فرانس برس».

وكان سعر الفستان مقدرا بين 250 إلى 350 ألف جنيه إسترليني (297 إلى 416 ألف يورو)، وقد اشتهر هذا الفستان بفضل صور تظهر ديانا ترقص مع جون ترافولتا، على أنغام «يو شود بي دانسينغ» من فيلم «ساتدراي نايت فيفر».

ولم تصل المزايدات عليه إلى السعر الأدنى أي 200 ألف جنيه إسترليني (نحو 238 ألف يورو). وكانت الأميرة ارتدت الفستان مرات عدة وهو من تصميم فيكتور إدلشتاين. وسبق أن بيع في مزاد بسعر 281 ألف يورو في العام 2013.

في المقابل، بيعت قطعتان أخريان للأميرة ديانا بسعر عال. إذ بيع فستان مخملي أزرق آخر من تصميم كاثرين كوساك يعود إلى العام 1986 بسعر 60 ألف جنيه، أي ضعف سعره المقدر.

وبيع فستان أقصر كانت ترتديه الأميرة «في مجالسها الخاصة» حسب دار المزادات، وهو من تصميم كاثرين وولكر بسعر 35 ألف جنيه، بينما كان سعره مقدرا بستة آلاف فقط. وتوفيت الأميرة في حادث سير في 31 أغسطس 1997 في باريس.