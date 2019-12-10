السينما المصرية تودع سمير سيف

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 ديسمبر 2019, 12:16 مساء
المخرج المصري سمير سيف (الإنترنت)

متأثرًا بأزمة قلبية مفاجئة، توفي المخرج المصري سمير سيف، الإثنين، عن 72 عامًا، بعد رحلة مع الفن أبدع خلالها الكثير من الأعمال التي باتت علامات في تاريخ السينما المصرية.

ونعت المخرج الراحل أكاديمية الفنون ونقابة المهن السينمائية وعدد من المؤسسات الفنية والنقابية في مصر، وفق «رويترز».

وفي بيان، قالت وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم: «كان معلمًا للأجيال وتتلمذ على يديه الكثير من المبدعين في عالم الإخراج.. الفن فقد إحدى قاماته العظيمة في مصر والوطن العربي».

تخرج سيف في المعهد العالي للسينما وبدأ مشواره مساعدًا للمخرج الكبير حسن الإمام في عدد من الأفلام منها «خلي بالك من زوزو» و«حكايتي مع الزمان» و«أميرة حبي أنا» مما أكسبه خبرة كبيرة.

وفي منتصف حقبة السبعينات بدأ في تقدم أعماله الخاصة التي بلغت على مدى نصف قرن نحو 30 فيلمًا من أبرزها «غريب في بيتي» بطولة نور الشريف وسعاد حسني و«الراقصة والسياسي» بطولة نبيلة عبيد و«سوق المتعة» بطولة محمود عبد العزيز وإلهام شاهين و«معالي الوزير» بطولة أحمد زكي ولبلبلة.

وتعاون بشكل وثيق مع الزعيم عادل إمام وقدم له سلسلة ناجحة من الأفلام بداية من «المشبوه» في 1981 ثم «الغول» و«الهلفوت» و«احترس من الخط» و«النمر والأنثى» و«المولد» وصولًا إلى «مسجل خطر» و«شمس الزناتي» في 1991.

وفي مجال الدراما التلفزيونية قدم عديد المسلسلات منها «البشاير» و«أوان الورد» و«السندريلا» و«بالشمع الأحمر» و«ابن موت». وعمل المخرج الراحل بالتدريس وكان أستاذًا للكثير من الفنانين، وشغل منصب رئيس المهرجان القومي للسينما المصرية.

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