السرطان يكتب آخر مشهد في حياة أوبرجونوا

صورة من الأرشيف للممثل رينيه أوبرجونوا الذي اشتهر في مسلسل «ستار تريك: ديب سبايس ناين» في لاس فيغاس في 14 أغسطس 2005 (أ ف ب)

بعد صراع مع السرطان، توفي الممثل رينيه أوبرجونوا الذي اشتهر بأدوار تلفزيونية في «ستار تريك: ديب سبايس ناين» و«بنسون»، في لوس أنجليس.

وجاء في بيان بث على الموقع الإلكتروني للممثل: «نؤكد بحزن شديد وفاة رينيه اليوم (الأحد) عن 79 عامًا». وفي سيرته الذاتية الرسمية ذكر أن سبب الوفاة هو سرطان في الرئتين، وفق «فرانس برس».

وحقق الممثل شعبية كبيرة بتأديته دور أودو في «ستار تريك: ديب سبايس ناين» المتشعب عن مسلسل الخيال العلمي الشهير «ستار تريك».

وأصبح على مر السنين من الشخصيات المحببة جدًّا خلال مؤتمر «ستار تريك» وكان يتبرع إلى جمعيات خيرية بإيرادات سلع تحمل توقيعه ومنها «أطباء بلا حدود».

وقال الممثل في أحد الأيام: «عرفت نجاحات وإخفاقات لكن ما من تجربة كهذه، فـديب سبايس ناين يتجاوز كل ما كنت اختبرته».

واشتهر كذلك بتأديته في الثمانينات دور كلايتن انديكوت الثالث وهو مدير مكتب حاكم ولاية في مسلسل «بنسون» الذي عرض لفترة طويلة.

ومن المحطات الرئيسية في مسيرته مشاركته في «ماش» لروبرت التمان في العام 1970 وفي مسلسل «بوسطن ليغل»، فضلًا عن إعارة صوته لشخصيات رسوم متحركة، لا سيما في فيلم «ذي ليتل مرمايد».

وترعرع أوبرجونوا وهو ابن كاتب في باريس ونيويورك، حيث كانت تعيش عائلته ضمن جماعة فنانين.

وبعد تخرجه في الجامعة، خاض تجربة المسرح ونال جائزة «توني» عن أول مشاركة له في مسرحية غنائية، في برودواي وهي بعنوان «كوكو» عن حياة مصممة الأزياء الفرنسية الشهيرة كوكو شانيل. وشاركته البطولة كاثرين هيبرن.