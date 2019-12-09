وفاة مصمم شخصية «بيغ بيرد»

كارول سبيني خلال عشاء مؤسسة سيسامي ووركشوب في العام 2017 (أ ف ب)

أعلنت وفاة فنان الدمى كارول سبيني الذي صمم شخصية بيغ بيرد في برنامج «سيسامي ستريت» الشهير للأطفال، الأحد عن 85 عاما، بعد سنوات من الصراع مع مرض ديستونيا.

وتوفي سبيني في منزله في كونيتيكت لإصابته، منذ فترة طويلة بهذا المرض (خلل التوتر) على ما جاء في بيان لمؤسسة «سيسامي ووركشوب» المنتجة للبرنامج والتي لا تبغى الربح، وفق «فرانس برس».

وأعلن الممثل انسحابه من البرنامج العام الماضي بعدما اختار من يخلفه في تأدية دور بيغ بيرد وأوسكار ذي غراوتش وهما من الشخصيات التي ساعد في تصميمها وطبعت طفولة ملايين الأشخاص في الولايات المتحدة.

وأوضحت المؤسسة «إرثه سيتواصل إلى الأبد في سيسامي ووركشوب وفي الفضاء الثقافي».

طالع أيضا: برنامج «سيسامي ستريت» يفوز بـ«كينيدي سنتر»

وأتت وفاة سبيني مع مرور 50 عاما على انطلاق البرنامج، وتزامنا مع تسلم طاقم العمل التلفزيوني جائزة كينيدي سنتر العريقة. وفاز «سيسامي ستريت» بحوالي 200 جائزة إيمي.

وفاز سبيني بجوائز إيمي عدة فضلا عن جائزة عن مجمل مسيرته. ونال جائزة غرامّي عن أفضل تسجيل موجه إلى الأطفال. وقال عند تقاعده إن شخصية بيغ بيرد «فتحت ذهني وغذت روحي».

وكانت حياة سبيني محور فيلم وثائقي العام 2014 بعنوان «آي أم بيغ بيرد: ذي كارول سبيني ستوري».

ويبلغ ارتفاع بيغ بيرد الذي يتميز بلونه الأصفر وأنفه الطويل، أكثر من 2.5 متر. وفي العام 2000، صنّفته مكتبة الكونغرس «أسطورة حية» وله نجمة على رصيف الفن والشهرة في هوليوود.