إعلان جوائز مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي

القاهرة - بوابة الوسط: محمد علوش | الإثنين 09 ديسمبر 2019, 02:07 مساء
ختام مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي (بوابة الوسط)

اختتمت مساء الأحد، فعاليات الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة، بمكتبة الإسكندرية، حيث قدم حفل الختام الفنان فتحي عبدالوهاب والفنان أحمد السعدني، وبحضور الدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون والدكتور علاء عبدالعزيز سليمان رئيس المهرجان.

وأعلنت سميرة محسن رئيس لجنة التحكيم جائزة أفضل عرض مسرحي والتي حصل عليها العرض المسرحى «الوحوش الزجاجية» للمخرج يوسف الأسدى وفريق المعهد العالى للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون، بينما قام باقى أعضاء لجنة التحكيم بتقديم الجوائز الأخرى خلال حفل الختام، وحصل «الوحوش الزجاجية» أيضا على جائزتي تمثيل الأولى هى جائزة أفضل ممثلة دور أول لريم المصري وقدمها الفنان السورى جمال سليمان، وجائزة أفضل ممثلة دور ثان وحصلت عليها شريهان الشاذلى وقدمها الفنان إياد نصار، كما حاز على واحدة من جوائز السينوغرافيا التى قدمها مهندس الديكور د.أحمد عبدالعزيز، وهى جائزة أفضل ديكور لمروان السيد، كما حصل مصطفى منصور على جائزة أفضل تأليف موسيقى عن العرض نفسه وقدمتها الفنانة لقاء الخميسي.

كما قدمت الخميسي جائزة لجنة التحكيم الخاصة للعرض المسرحي «هناء» للمخرج ضياء حجازي من المغرب، وقدم المخرج محمد سامي جائزة أفضل ممثل دور أول التي حصل عليها جوزيف عقيقي من لبنان عن عرض «الديكتاتور»، وقدم كذلك جائزة أفضل تصميم رقصات التي حصل عليها عرض «جبر الخواطر» للمخرج محمد الكلزة لفريق قسم المسرح بكلية الآداب جامعة الإسكندرية.

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وحصل على جائزة أفضل إضاءة عن عرض «موشكا» من سلطنة عمان، وحصلت على أفضل أزياء حصة العباد عن عرض «الخروج إلى الحياة» من الكويت، وحصل على جائزة أفضل إعداد موسيقى عرض «جبر الخواطر»، وذهبت جائزة أفضل ممثل دور ثان إلى حسن السيد عن عرض «أصحاب السعادة» لفريق قسم المسرح بكلية الآداب جامعة عين شمس.

وقدمت د.عزة القصابي جوائز النصوص، وحصلت على جائزة أفضل نص معد دلال فياض عن عرض «بر» من الأردن، بينما حصل على جائزة أفضل نص مؤلف محمد الكلزة عن عرض «جبر الخواطر».

وقدم الدكتور فهد السليم جائزة أفضل إخراج التيى حصلت عليها أيضا دلال فياض عن عرض «بر» من الأردن.

ختام مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي (بوابة الوسط)
ختام مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي (بوابة الوسط)
ختام مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي (بوابة الوسط)
ختام مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي (بوابة الوسط)
ختام مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي (بوابة الوسط)
ختام مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي (بوابة الوسط)
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