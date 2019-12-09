للأسبوع الثالث.. فيلم «فروزن 2» في الصدارة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 ديسمبر 2019, 11:59 صباحا
إندينا منزيل (وسط) التي أعارت صوتها لشخصية الملكة إلسا في فيلم «فروزن 2» في 17 نوفمبر 2019 في لندن (أ ف ب)

للأسبوع الثالث على التوالي، واصل فيلم «فروزن 2» من إنتاج «ديزني» تصدره شباك التذاكر في أميركا الشمالية، محققا إيرادات بلغت 34.7 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وحسب شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة، تصبح العائدات الإجمالية المحلية لهذا الفيلم 337 مليون دولار و920 مليون دولار على الصعيد العالمي.

وحل ثانيا فيلم «نايفز آوت» حول لغز جريمة قتل من بطولة دانييل كريغ وجايمي لي كورتس وكريس إيفانز محققا إيرادات بلغت 14.2 مليون دولار، وفق «فرانس برس».

وجاء في المركز الثالث فيلم «فورد فرسس فيراري» محققا 6.5 مليون دولار.

ويستند الفيلم من إنتاج شركة «فوكس» إلى قصة حقيقية تروي طريقة قيام فريق في شركة «فورد» بقيادة المصمم الأسطوري كارول شيلبي (مات دايمن)، وبالتعاون مع السائق البريطاني كن مايلز (كريستيان بايل) ببناء سيارة لمواجهة هيمنة «فيراري» الطويلة على سباق لومان الفرنسي.

أما المرتبة الرابعة فكانت من نصيب «كوين أند سليم»، وهو فيلم درامي رومنسي من بطولة دانييل كالويا وجودي ترنر-سميث الذي حقق 6.5 مليون دولار.

وحل في المرتبة الخامسة فيلم «إيه بيوتيفل داي إن ذي نيبرهود»، حول علاقة صحفي مع النجم التلفزيوني المحبوب فريد رودجرز (توم هانكس) مسجلا إيرادات قدرها 5.2 مليون دولار.

وفي ما يأتي بقية الأعمال في ترتيب أفضل عشرة أفلام:
6 - «دارك ووترز» مع 4.1 مليون دولار.
7 - «21 بريدجز» مع 2.9 مليون دولار
8 - «بلايينغ ويذ فاير» مع مليوني دولار
9- «ميدواي» مع 1.9 مليون دولار
10 - «جوكر» مع مليون دولار.

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