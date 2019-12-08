المسرح الوطني بنغازي يشارك في مهرجان أيام قرطاج الدولي بـ«ثامن أيام الأسبوع»

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي | الأحد 08 ديسمبر 2019, 10:43 مساء
مشهد من مسرحية «ثامن أيام الأسبوع». (الإنترنت)

يشارك المسرح الوطني بنغازي، في مهرجان أيام قرطاج الدولي ـ المسرحي في دورته 21، والذي افتتح أمس السبت في تونس.

وسيكون يوم العرض الجمعة القادم على تمام الساعة الخامسة مساء.

وقال بطل المسرحية، الفنان مروان العبار، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، إن مشاركتهم بمسرحية «ثامن ايام الاسبوع» في المهرجان تعتبر حافزا كبيرا لهم.

وأضاف العبار، أن المسرحية من تأليف علي عبدالنبي وإخراج علي الأشلم، ومن بطولته مع الفنان محمد لامين، بمشاركة كل من محمد الفرجاني ومحمود كاموكا، ديكور عمر قوية.

وتابع أن المسرحية تتحدث عن الصراع بين الاشخاص وبين التفاؤل والتشاؤم، وتشارك ليبيا بهذا العرض مع عدد كبير من المشاركين من مختلف دول العالم.

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